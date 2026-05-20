Manifest İzmir konseri iptal mi oldu, Manifest İzmir konseri neden iptal oldu?

İzmir’de sahne alması beklenen Manifest konseriyle ilgili “iptal mi oldu, neden iptal edildi?” sorusu gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Konser organizasyonuna dair ortaya çıkan iptal iddiaları hayranları endişelendirirken, konuya ilişkin açıklamalar merakla bekleniyor.

MANİFEST İZMİR KONSERİ İPTAL Mİ OLDU?

Manifest tarafından İzmir’de gerçekleştirilmesi planlanan 23-24 Mayıs tarihli konserlerin iptal edildiği açıklandı. Kültürpark Zeytin Sahne’de yapılması beklenen etkinliklerin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmesi hayranlar arasında büyük üzüntü yarattı.

İPTAL KARARININ NEDENİ NE OLDU?

Grup tarafından yapılan resmi açıklamada konser iptalinin nedeninin hava muhalefeti olduğu belirtildi. Meteoroloji verilerine göre İzmir’de hafta sonuna doğru sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr beklendiği için organizasyonun güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Manifest sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “23-24 Mayıs tarihlerinde İzmir Kültürpark’ta gerçekleştirilmesi planlanan konserler hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. Bilet iade süreçlerine ilişkin bilgiler satış platformları üzerinden paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

BİLET İADE SÜRECİ NASIL OLACAK?

Organizasyon yetkilileri, konser için bilet alan izleyicilerin iade işlemlerine dair detayların resmi satış platformları üzerinden duyurulacağını bildirdi. Hayranlar, iade sürecine ilişkin yeni bilgilendirmeyi beklerken konserlerin yeniden planlanıp planlanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

MANIFEST’E YOĞUN İLGİ

Pop, dans ve R&B türlerini harmanlayan Manifest, son dönemde dijital platformlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. “Snap”, “RÜYA”, “Amatör” ve “Başrol Sensin” gibi şarkıları milyonlarca dinlenmeye ulaşan grup, özellikle genç dinleyiciler arasında geniş bir hayran kitlesine sahip.

DAHA ÖNCE DE İPTALLER YAŞANMIŞTI

Grubun geçmişte de bazı konser iptalleriyle gündeme geldiği biliniyor. Ancak bu kez alınan kararın tamamen hava koşullarından kaynaklandığı vurgulanırken, organizasyonun ilerleyen tarihlerde yeni bir konser planı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.