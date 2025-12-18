Mandıra Filozofu filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sinemadaki başarısını televizyon yayınlarıyla sürdüren Mandıra Filozofu, yayınlandığı her seferde izleyiciyi ekran başına çekmeyi başarıyor. Filmi izlemeyi planlayanlar ise "Mandıra Filozofu'nun konusu ne?, oyuncu kadrosunda kimler var? ve film hangi tarihte, nerede çekildi?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. Bu içerikte, filmin merak edilen tüm detaylarını ele alıyoruz.

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİNİN KONUSU

Mandıra Filozofu, hayatın hızına ve modern düzenin dayatmalarına sırt çeviren Mustafa Ali'nin sıra dışı yaşamını konu alır. Felsefe eğitimi almasına rağmen şehir hayatını geride bırakan Mustafa Ali, Muğla'nın Milas ilçesi yakınlarında, Çökertme Köyü civarında doğayla iç içe bir kulübede yaşamayı seçer. Tüketimden uzak, sade bir hayat süren karakter; günlerini kitap okuyarak geçirir ve çalışmayı hayatının merkezine koymayı reddeder.

Mustafa Ali'nin sakin düzeni, İstanbul'dan gelen iş adamı Cavit'in bölgeye gelmesiyle sarsılır. Hırslı ve kazanç odaklı bir girişimci olan Cavit, Mustafa Ali'nin yaşadığı arazide ticari bir proje hayata geçirmek ister. Birinin sadeliği, diğerinin hırsı temsil ettiği bu karşılaşma; her iki karakterin de yaşam anlayışını sorgulamasına neden olacak beklenmedik gelişmelere kapı aralar.

MANDIRA FİLOZOFU NEREDE ÇEKİLDİ?

2014 yılında izleyiciyle buluşan Mandıra Filozofu filminin çekimleri, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Köyü'nde yapılmıştır. Bölgenin doğal yapısı, sakin atmosferi ve sade yaşam kültürü filmin anlatmak istediği felsefeyi görsel açıdan güçlü biçimde desteklemiştir. Filmin yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı yer alırken, senaryo ve yapım süreci Birol Güven tarafından üstlenilmiştir. Başrollerde ise Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin ve Ayda Aksel izleyici karşısına çıkmaktadır.

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Film, güçlü oyuncu performanslarıyla felsefi mesajlarını mizah eşliğinde izleyiciye aktarmayı başarıyor. Yapımda yer alan başlıca isimler ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir:

• Müfit Can Saçıntı – Mustafa Ali

• Rasim Öztekin – Cavit

• Ayda Aksel – Güliz

• Eser Eyüboğlu – Şükrü

• Begüm Öner – Gülşah

• Ahu Sungur – Selin

• Hakan Bulut – Halil İbrahim

• Kemal Kuruçay – Basri

• Gülnihal Demir – Gülfidan

• Merve Dizdar – Sekreter

• İlter Kanat – Giovanni

• Halil Bozkurt – Gülşah'ın Babası

• İlyas İlbey – Eşekli Adam