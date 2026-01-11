Manchester Utd Brighton maçı hangi kanalda? Manchester Utd Brighton nereden CANLI izlenir?

FA Cup heyecanında Manchester United ile Brighton karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluş bilgileri, maç saati ve yayın şartları hakkında bilgi almak istiyor. Manchester United – Brighton maçı hangi kanalda ekrana gelecek? Karşılaşma canlı yayınla hangi platformdan izlenebilecek?

MANCHESTER UNITED – BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere FA Cup'ta heyecan dolu karşılaşmada Manchester United ile Brighton karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli mücadelenin yayın saati ve hangi kanalda ekrana geleceğini merak ediyor. Manchester United – Brighton mücadelesi, tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED – BRIGHTON MAÇI TABİİ SPOR CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

FA Cup karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler için tabii Spor; Türksat uydusu, internet yayını ve Turkcell TV+ platformu üzerinden yayın yapıyor. Karşılaşma, Turkcell TV+'ta 75 numaralı kanal üzerinden takip edilebiliyor. Yayının şifreli olarak sunulacağı bilgisi paylaşılıyor.

MANCHESTER UNITED – BRIGHTON MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Manchester United ile Brighton arasındaki FA Cup mücadelesi, 11 Ocak Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

MANCHESTER UNITED – BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak.

MANCHESTER UNITED – BRIGHTON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İngiltere FA Cup kapsamında oynanacak mücadeleye Manchester United'ın efsanevi stadı Old Trafford ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, Manchester'da futbol atmosferinin en yoğun yaşandığı statlardan birinde oynanacak.