Manchester United ile Manchester City arasında oynanan karşılaşmada Erling Haaland’ın golü üzerinden yaşanan VAR tartışması gündeme geldi. Karşılaşmada Haaland’ın golü ilk olarak ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. Sonrasında yapılan açıklamada ise pozisyonun değerlendirilmesinde hata yapıldığı belirtildi. Peki, Manchester United Manchester City maçı iptal mi edilecek? Manchester United Manchester maçının hakemleri kimler? Detaylar...

MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY MAÇI İPTAL Mİ EDİLECEK?

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Haaland’ın pozisyonunun ofsayt olmadığı tespit edilirken, aynı pozisyonda Enzo Fernandez’in topla oynamadığı ve bu nedenle ihlal olmadığı değerlendirmesinin yapıldığı aktarıldı. Ancak VAR’ın oyuncunun konumunun olası etkisini fark edemediği ve saha kenarında inceleme önerilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Manchester United ile temasa geçildiği ve hatalı olarak değerlendirilen durumun kabul edildiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme yapılacağı duyuruldu.

Bu açıklamanın ardından futbolseverler, karşılaşmanın sonucunun değişip değişmeyeceğini ve Manchester United-Manchester City maçının iptal edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı.

MANCHESTER UNITED MANCHESTER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

Manchester United ile Manchester City arasındaki karşılaşmada orta hakem olarak Michael Oliver görev yaptı. Karşılaşmanın 60. dakikasındaki Haaland pozisyonunda golü ilk olarak ofsayt gerekçesiyle iptal eden isim de Michael Oliver oldu.

Pozisyon daha sonra VAR tarafından incelendi. Yapılan kontrolde Haaland’ın ofsayt olmadığı sonucuna varıldı ve gol geçerli sayıldı. Ancak sonrasında yapılan açıklamada, VAR’ın Enzo Fernandez’in pozisyonunun olası etkisini değerlendirmediği ve saha incelemesi önerilmesi gerektiği belirtildi.

HAALAND'IN GOLÜ NEDEN TARTIŞMA KONUSU OLDU?

Karşılaşmanın 60. dakikasında Josko Gvardiol’un ortasında Erling Haaland arka direkte topu ağlara gönderdi. Michael Oliver pozisyonu ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.

Bunun ardından VAR incelemesi gerçekleştirildi. İncelemede Haaland’ın Patrick Dorgu’nun kramponu nedeniyle ofsaytta olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı. Karşılaşmanın tek golü olarak kayıtlara geçen bu pozisyon, daha sonra yapılan hakemlik değerlendirmesinin de merkezinde yer aldı.

Kurulun açıklamasında Haaland’ın ofsaytta olmadığı yönündeki değerlendirme korunurken, aynı pozisyonda Enzo Fernandez’in topla oynamadığı ve bu nedenle ihlal olmadığı tespitinin yapıldığı belirtildi. Ancak VAR’ın Fernandez’in konumunun olası etkisini fark edemediği ifade edildi.

Bu nedenle saha kenarında inceleme önerilmesi gerektiği ve yaşanan durumun hata olarak kabul edildiği açıklandı. Olayla ilgili inceleme yapılacağı da duyuruldu.

MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY MAÇINDAKİ VAR HATASI NEYDİ?

Yapılan açıklamaya göre tartışmanın temelinde Haaland’ın ofsayt pozisyonu değil, aynı hücum sırasında Enzo Fernandez’in konumu bulunuyor.

Haaland’ın pozisyonunun VAR tarafından kontrol edildiği ve oyuncunun ofsaytta olmadığının tespit edildiği belirtildi. Fernandez’in ise topla oynamadığı için ihlal gerçekleştirmediği değerlendirmesi yapıldı. Ancak kurul, VAR’ın Fernandez’in konumunun olası etkisini fark edemediğini ve bu nedenle saha incelemesi önerilmesi gerektiğini açıkladı.

Böylece karşılaşma sırasında geçerli sayılan golle ilgili sonradan hakemlik açısından bir hata kabul edilmiş oldu. Açıklamada Manchester United ile temasa geçildiği ve durumun hata olarak değerlendirildiğinin kabul edildiği bildirildi.