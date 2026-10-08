Maltepe çöken binada kaç kişi öldü, kaç kişi enkaz altında? SON DAKİKA!

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Maltepe çöken binada kaç kişi öldü, kaç kişi enkaz altında? İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katında sabaha karşı çökme meydana geldi. Enkazda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 10 kişi kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binanın tamamen çökme riski nedeniyle çalışmalara ara verildi.

MALTEPE ÇÖKEN BİNADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Maltepe'nin Cevizli Mahallesi'nde sabaha karşı 7 katlı bir binanın ilk 3 katı çöktü. Ekiplerin enkazda yürüttüğü çalışmalarda 10 kişi kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazda bulunan 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülürken, binanın tamamen çökme ihtimali nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Binada 12 daire bulunduğu ve toplam 33 kişinin yaşadığı ifade edildi. Çökme yaşanmayan üst katlarda mahsur kalan kişiler ise ekipler tarafından tahliye edildi.

Binanın tamamen çökme riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaptığı açıklamada, enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 vatandaşa ulaşmak için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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