Malta Andorra maçı hangi kanalda, Malta Andorra maçı nereden CANLI izlenir?

Malta ve Andorra milli takımları, file önünde önemli bir sınava çıkıyor. Her iki ekip için de büyük önem taşıyan bu karşılaşma öncesinde taraftarlar, Malta Andorra voleybol maçının hangi kanaldan yayınlanacağını ve mücadeleyi nereden canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgilerini sizler için derledik.

MALTA - ANDORRA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMASI CANLI YAYINLANACAK MI?

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanacak karşılaşmalardan birinde Malta, sahasında Andorra'yı ağırlıyor. Avrupa futbolunun iki küçük ama mücadeleci ekibini karşı karşıya getirecek maç öncesinde futbolseverler "Malta Andorra maçı hangi kanalda?", "Maç saat kaçta başlayacak?" ve "Malta Andorra maçı canlı nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın durumu, başlama saati ve oynanacağı stadyuma dair tüm bilgiler haberimizde.

MALTA - ANDORRA MAÇI HANGİ KANALDA?

Malta ile Andorra arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi için Türkiye'de herhangi bir yayıncı kuruluş bulunmuyor. Mevcut bilgilere göre karşılaşma, Türkiye'deki televizyon kanallarının hiçbirinden canlı olarak ekrana gelmeyecek. Ancak yayın haklarıyla ilgili son dakika değişiklikleri yaşanabileceği için maç saatine kadar güncel gelişmeleri takip etmenizi öneriyoruz.

MALTA - ANDORRA MAÇI CANLI İZLENEBİLECEK Mİ?

Karşılaşmanın Türkiye'de resmi bir yayıncısı olmadığından, maçı canlı izleme imkânı şu an için bulunmuyor. Yayın programına sonradan eklenme ihtimaline karşı kanal ve platformların güncel yayın akışlarını kontrol etmek faydalı olacaktır. Maçın gelişmelerini ise canlı skor servisleri üzerinden anbean takip etmek mümkün.

MALTA - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Malta ile Andorra, bugün, 4 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Resmi makamlar tarafından maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

MALTA - ANDORRA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ülke arasındaki karşılaşmaya Malta'nın Ta' Qali bölgesinde bulunan Ta' Qali Ulusal Stadyumu ev sahipliği yapacak. Malta Milli Takımı'nın iç saha maçlarını oynadığı bu stadyumda, ev sahibi ekip taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyecek.

MAÇ BİLGİLERİ KISACA

Karşılaşma: Malta - Andorra

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 4 Ekim 2026, Pazar

Saat: 19.00 (Türkiye saati)

Stadyum: Ta' Qali Ulusal Stadyumu, Malta

Yayıncı Kanal: Türkiye'de yayın yok