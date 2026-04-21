Mallorca Valencia maçı hangi kanalda, Mallorca Valencia CANLI izleme linki var mı?

İspanya La Liga’da oynanacak Mallorca – Valencia karşılaşması öncesi futbolseverler yayın bilgilerini merak ediyor. “Mallorca Valencia hangi kanalda yayınlanacak?” ve “Maç canlı izlenebilir mi?” soruları gündemin en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. Zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, hem TV yayın bilgilerini hem de online canlı izleme seçeneklerini araştırırken, karşılaşmaya dair tüm detaylar büyük ilgi görüyor.

MALLORCA – VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

21-04-2026 tarihinde oynanacak Mallorca ile Valencia arasındaki İspanya La Liga karşılaşması, futbolseverler tarafından S Sport Plus ve Idman TV ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Mücadeleyi televizyondan ya da internet üzerinden izlemek isteyen izleyiciler, yayın platformlarının şifreli yayın seçenekleri üzerinden karşılaşmaya erişim sağlayabilecek.

MALLORCA – VALENCIA MAÇI CANLI YAYIN PLATFORMU BİLGİLERİ

S Sport Plus, Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden şifreli yayın yapan bir spor servisidir. Maç, platformun mobil uygulaması ve internet sitesi aracılığıyla da canlı izlenebilmektedir. Idman TV ise Azerspace 46E uydusu üzerinden yayın yaparken, dijital ortamda da abonelik sistemiyle izlenebilen kanallar arasında yer almaktadır. Her iki platform da karşılaşmayı canlı olarak ekranlara taşıyacak.

MALLORCA – VALENCIA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Mallorca ile Valencia arasındaki La Liga mücadelesi 21 Nisan Salı günü oynanacak. Futbolseverler, heyecan dolu karşılaşmayı aynı gün içerisinde canlı olarak takip edebilecek.

MALLORCA – VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma saat 20:00’de başlayacak. Maçın başlama düdüğüyle birlikte iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

MALLORCA – VALENCIA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya La Liga’nın önemli maçlarından biri olan Mallorca – Valencia karşılaşması, Palma de Mallorca’da bulunan Visit Mallorca Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Mallorca, kendi sahasında avantaj elde etmeye çalışırken Valencia ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.