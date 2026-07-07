Malcom kimdir, Malcom boyu kaç, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

Malcom'un hayatı ve futbol kariyeri yeniden gündemde. "Malcom kimdir, boyu kaç, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?" sorularına yanıt arayan futbolseverler, Brezilyalı oyuncunun kariyer yolculuğunu ve güncel durumunu araştırıyor. İşte Malcom hakkında öne çıkan bilgiler, biyografisi ve futbol yaşamına ilişkin merak edilen ayrıntılar.

MALCOM KİMDİR?

Brezilya futbolunun son yıllarda yetiştirdiği önemli hücum oyuncularından biri olan Malcom, sürati, teknik kapasitesi ve etkili sol ayağıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Futbolseverler tarafından "Malcom kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve hangi takımda oynuyor?" soruları sıkça araştırılıyor. İşte Brezilyalı yıldızın kariyeri ve hayatına dair merak edilenler.

MALCOM KİMDİR?

Tam adı Malcom Filipe Silva de Oliveira olan futbolcu, 26 Şubat 1997 tarihinde Brezilya'nın São Paulo kentinde dünyaya geldi. Kanat pozisyonunda görev yapan Malcom, hızı, bire birdeki başarısı ve uzaktan şutlarıyla tanınan bir oyuncudur. Yaklaşık 1,72 metre boyundaki Brezilyalı futbolcu, hem sağ hem de sol kanatta forma giyebilmektedir.

MALCOM'UN FUTBOL KARİYERİ

Futbola Corinthians altyapısında başlayan Malcom, profesyonel kariyerine 2014 yılında adım attı. Genç yaşta A takıma yükselen oyuncu, kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2015 sezonunda Corinthians'ın Brezilya Série A şampiyonluğu yaşamasında önemli rol oynadı.

Corinthians formasıyla 70 resmi karşılaşmada görev alan Malcom, 10 gole imza attıktan sonra Avrupa'nın yolunu tuttu.

BORDEAUX'DA YILDIZINI PARLATTI

Malcom, Ocak 2016'da Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'ya transfer olarak Avrupa kariyerine başladı. Fransız ekibinde geçirdiği üç sezonda performansını sürekli geliştiren Brezilyalı futbolcu, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımın en önemli hücum silahlarından biri haline geldi.

Bordeaux kariyerinde tüm kulvarlarda 96 maça çıkan Malcom, 23 gol kaydederek Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

BARCELONA TRANSFERİ

2018 yazında İspanyol devi Barcelona, Malcom'u yaklaşık 41 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Katalan ekibinde forma giydiği dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Kral Kupası maçlarında süre alan Brezilyalı oyuncu, özellikle Inter ve Real Madrid karşılaşmalarında attığı kritik gollerle adından söz ettirdi.

Ancak Barcelona'da düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Malcom, kariyerine farklı bir rotada devam etme kararı aldı.

MALCOM HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Malcom, kariyerini Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden El-Hilal'de sürdürüyor. Kanat hattındaki etkili performansıyla takımının hücum gücüne önemli katkı sağlayan Brezilyalı futbolcu, hem ligde hem de uluslararası organizasyonlarda forma giymeye devam ediyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Malcom, Brezilya'nın alt yaş milli takımlarında gösterdiği başarılı performansın ardından A Milli Takım kadrosuna kadar yükseldi. 20 Yaş Altı Güney Amerika Şampiyonası ve FIFA U20 Dünya Kupası'nda ülkesini temsil eden futbolcu, daha sonra Brezilya A Milli Takımı'na davet edilerek uluslararası kariyerinde de önemli bir adım attı.

MALCOM'UN ÖZEL HAYATI

Malcom'un ismi, babasının ilham aldığı Afrika kökenli Amerikalı insan hakları savunucusu Malcolm X'ten geliyor. Futbol kariyerinin yanı sıra zaman zaman özel yaşamıyla da gündeme gelen Brezilyalı oyuncu, profesyonel kariyerine odaklanarak dünyanın farklı liglerinde forma giymeyi sürdürüyor.