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Malatya'nın yeni valisi kim oldu, yeni Malatya Valisi Abdullah Erin kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Malatya Valiliğine Abdullah Erin atandı. Abdullah Erin, kararnameden önce Isparta Valisi olarak görev yapıyordu. Malatya'nın önceki valisi Seddar Yavuz ise Muğla Valiliğine atandı.

MALATYA'NIN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Malatya Valiliğine Abdullah Erin atandı. Abdullah Erin, kararnameden önce Isparta Valisi olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Malatya'nın önceki valisi Seddar Yavuz ise Muğla Valiliğine atandı. Abdullah Erin, devir teslim işlemlerinin ardından Malatya Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ MALATYA VALİSİ ABDULLAH ERİN KİMDİR?

Malatya yeni valisi Abdullah Erin hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.