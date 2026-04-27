Malatya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Malatya'da deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Malatya’da yaşanan sarsıntılar sonrası “Son dakika deprem mi oldu?” sorusu gündeme geldi. Bölgeden gelen ilk bilgiler, art arda hissedilen yer hareketlerinin vatandaşlarda kısa süreli tedirginliğe yol açtığını gösterirken, depremin ne zaman meydana geldiği ve kaç büyüklüğünde olduğu merak konusu oldu. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Malatya’da meydana gelen sarsıntılar, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından hissedilince “Malatya’da deprem mi oldu?” sorusu kısa sürede gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi. Art arda yaşanan hareketlilik sonrası gözler AFAD ve resmi kaynaklardan gelecek açıklamalara çevrilirken, depremin zamanı ve büyüklüğüne ilişkin detaylar merakla araştırılıyor. Son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MALATYA’DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD’ın verilerine göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde art arda iki deprem meydana geldi. Bölgedeki sarsıntılar vatandaşlar tarafından da hissedildi.

MALATYA’DA DEPREM NE ZAMAN OLDU?

İlk deprem saat 15.41’de, ikinci deprem ise yalnızca 1 dakika sonra 15.42’de gerçekleşti.

MALATYA’DA DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

İlk deprem 3.9 büyüklüğünde, ikinci deprem ise 4.4 büyüklüğünde kaydedildi. Depremlerin derinlikleri sırasıyla 13.27 km ve 16.36 km olarak açıklandı.

MALATYA’DA DEPREMDE YIKIM VAR MI?

Şu ana kadar depremlere ilişkin herhangi bir can kaybı veya yıkım bilgisi paylaşılmadı. Yetkililerin bölgede incelemeleri ve değerlendirmeleri devam ediyor.

Sahra Arslan
