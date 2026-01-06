Malatya okullar tatil mi, 6 Ocak Salı Malatya'da okul yok mu (Malatya VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

6 Ocak Salı günü Malatya'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Malatya Valiliği, kentteki kar yağışı ve soğuk hava durumu nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği konusunda bir açıklama yaptı mı? Bu konuda henüz bir bilgi verilmedi.

6 OCAK MALATYA HAVA DURUMU Meteorolojiden Uyarı: Sıcaklıklar Aniden Düşüyor, Sağanak Yağış Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, önümüzdeki 5 gün boyunca hava durumunda keskin değişimler bekleniyor. Haftaya mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla başlayan bölge, Cuma gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Haftanın İlk Yarısı: Bahar Havası Etkili

06 Ocak Salı ve 07 Ocak Çarşamba günleri hava sıcaklıklarının 20-21°C derecelere kadar yükselmesi bekleniyor. Salı günü parçalı bulutlu bir gökyüzü hakimken, Çarşamba günü yer yer hafif yağış geçişleri görülebilir. Ancak bu "bahar havası" Perşembe gününden itibaren yerini sert bir düşüşe bırakacak.

Dikkat: Cuma Günü Sıcaklıklar Çakılıyor!

Haftanın en kritik günü olan 09 Ocak Cuma, sıcaklıklar bir önceki güne göre yaklaşık 10 derece birden azalarak 7°C seviyelerine gerileyecek. Gece sıcaklığının ise 4°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Kuvvetli sağanak yağışla birlikte nem oranının %96'ya çıkacağı tahmin ediliyor.

Hafta Sonu: Soğuk Sabahlar, Açık Gökyüzü

10 Ocak Cumartesi günü yağışların bölgeyi terk etmesiyle güneş yeniden yüzünü gösterecek ve sıcaklık 17°C'ye yükilecek. Ancak dikkat çeken asıl veri, gece sıcaklığının 1°C'ye kadar düşerek haftanın en soğuk gecesinin yaşanacak olmasıdır.

2 OCAK CUMA MALATYA OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.