Malatya okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Malatya'da okul yok mu (MALATYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Malatya'da 27 Şubat Cuma günü okullar tatil mi? MALATYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ konusunda bir açıklama yapıldı mı? Bu soruların yanıtları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Malatya'daki durum hakkında en güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için resmi açıklamaları takip edin.

Malatya'da 27 Şubat Cuma günü kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Malatya Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, tatil haberi için valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ediyor.

MALATYA HAVA DURUMU | 26–27 ŞUBAT

Malatya'da 26 ve 27 Şubat tarihlerinde hava koşullarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak.

26 Şubat Çarşamba günü Malatya'da sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir. Gün içinde havanın parçalı bulutlu olması, sıcaklıkların ise gün ortasında artarak mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor. Rüzgârın hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

MALATYA OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı, şiddetli tipi ve buzlanma nedeniyle beş ilçede taşımalı eğitime ara verildi. Olumsuz hava şartlarının ulaşımı güçleştirmesi üzerine Kuluncak, Darende, Pütürge, Akçadağ ve Arapgir kaymakamlıkları, 27 Şubat Cuma günü için tatil kararı aldı. Kararın, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı bildirildi.

