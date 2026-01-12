Malatya okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Malatya'da okul yok mu (MALATYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Malatya'da 13 Ocak Salı günü kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Malatya Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, tatil haberi için valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ediyor.

MALATYA HAVA DURUMU

Malatya'da Karla Karışık Yağmur ve Kar Etkili Olacak, Soğuk Hava Hafta Boyunca Sürecek

Malatya'da akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösteriyor. Pazartesi gecesi 21.00–24.00 saatleri arasında karla karışık yağmur beklenirken, hava sıcaklığı 0 derece civarında seyredecek. Gece yarısından sonra sıcaklık 0 derecenin altına inerken yağış kar yağışına dönüşecek.

Salı günü gece ve sabah saatlerinde Malatya genelinde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. 03.00–06.00 saatleri arasında kar yağışı görülürken, günün ilerleyen saatlerinde yağış tekrar karla karışık yağmur şeklinde devam edecek. Gün içinde sıcaklık -1 ile 1 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -4 dereceye kadar düşecek. Akşam saatlerinde hava çok bulutlu olacak ve gece sıcaklık -4 dereceye kadar gerileyecek.

5 günlük hava tahminine göre Malatya'da kar yağışının ardından sert soğuk hava etkili olacak.

Salı günü kar yağışlı hava ile sıcaklık -1 ile 1 derece arasında olacak.

Çarşamba günü yağış etkisini kaybedecek ancak soğuk hava hâkim olacak, sıcaklık -10 ile -2 derece aralığında seyredecek.

Perşembe günü sıcaklık -13 ile 0 derece,

Cuma günü -8 ile -1 derece,

Cumartesi günü ise -9 ile -1 derece arasında olacak.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

MALATYA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.