Malatya depreminde can kaybı var mı? SON DAKİKA! Malatya depreminde kaç ölü, kaç yaralı var, ne açıklama yapıldı?

Malatya’da sabah saatlerinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler “Can kaybı var mı, kaç kişi etkilendi?” sorularına çevrildi. Bölgeden gelen ilk bilgiler merakla takip edilirken, vatandaşlar son dakika gelişmelerini araştırmaya başladı. Yetkililerden yapılan açıklamalar ve sahadaki durum ise yakından izleniyor. Malatya depreminde ölü ya da yaralı var mı? İşte ilk bilgiler…

MALATYA DEPREMİNDE CAN KAYBI VAR MI?

AFAD ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre Malatya’daki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanma bilgisi bulunmadığı bildirildi. Ekiplerin saha tarama çalışmaları devam ederken, olumsuz bir durumun tespit edilmediği ifade edildi.

MALATYA’DA DEPREM Mİ OLDU?

Evet, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi ve vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

NE ZAMAN OLDU?

Deprem 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin sabah saatlerinde kaydedildiği belirtildi.

KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

AFAD verilerine göre deprem 5.6 büyüklüğünde gerçekleşti. Yerin yaklaşık 7.03 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Kandilli Rasathanesi tarafından ise 4.4 kilometre derinlikte ölçüldü.