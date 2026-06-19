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Malang Sarr kimdir, Malang Sarr kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Malang Sarr kimdir, Malang Sarr kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
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Malang Sarr kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Profesyonel kariyerine genç yaşta başlayan Malang Sarr, savunma hattındaki performansı ve çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen futbolcunun kariyer geçmişi ve güncel durumu sıkça araştırılıyor.

Malang Sarr’ın kariyeri, yaşı ve oynadığı takımlar futbol gündeminde merak konusu olmaya devam ediyor. Defans mevkisinde görev yapan Malang Sarr, futbolculuk kariyeri boyunca farklı liglerde tecrübe kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Genç yaşına rağmen önemli kulüplerde forma şansı bulan oyuncunun kariyer detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

MALANG SARR KİMDİR?

Malang Sarr, Fransa doğumlu profesyonel futbolcudur. Futbola genç yaşlarda başlayan Sarr, özellikle savunma hattındaki istikrarlı performansı ve topu oyuna iyi sokabilme özelliğiyle dikkat çekmiştir. Kariyerine Fransa’da başlayan oyuncu, kısa sürede Avrupa futbolunun önemli kulüplerinin radarına girmeyi başarmıştır.

MALANG SARR KAÇ YAŞINDA?

1999 doğumlu olan Malang Sarr, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Henüz kariyerinin olgun dönemine giren futbolcu, genç yaşta edindiği Avrupa tecrübesiyle dikkat çekmektedir. Hem kulüp düzeyinde hem de uluslararası arenada gösterdiği performansla futbol kamuoyunda takip edilen isimler arasında yer almaktadır.

MEVKİSİ NE?

Malang Sarr, asıl olarak stoper mevkiinde görev yapmaktadır. Bununla birlikte gerektiğinde sol bek pozisyonunda da oynayabilen çok yönlü bir savunma oyuncusudur. Fizik gücü, pozisyon bilgisi ve oyun kurulumuna katkısıyla modern futbolun gerekliliklerine uyum sağlayan bir profil çizmektedir.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Malang Sarr kariyeri boyunca Avrupa’nın farklı kulüplerinde forma giymiştir. Profesyonel futbol hayatına Fransa’da başlayan Sarr, daha sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’ye transfer olmuştur. Ardından Portekiz ve Fransa’da farklı kulüplerde kiralık olarak görev alarak tecrübesini artırmıştır. Bu süreçte Avrupa futbolunun çeşitli liglerinde oynama fırsatı bulmuştur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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