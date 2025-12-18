Haberler

Mainz Samsunspor hangi kanalda? Mainz Samsunspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Güncelleme:
Mainz Samsunspor hangi kanalda, belli oldu. Mainz Samsunspor Konferans Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Mainz Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Mainz Samsunspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Mainz Samsunspor maçı yayın bilgisi!

Mainz Samsunspor Konferans Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Mainz Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Mainz Samsunspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Mainz Samsunspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

MAİNZ SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mainz Samsunspor maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Mainz Samsunspormaçını TRT 1'den şifresiz güncel frekans bilgileri ile izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden de canlı Mainz Samsunspormaçını izleyebilirsiniz.

SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mainz Samsunspormaçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
500

