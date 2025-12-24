Mahmut Uğur Ziylan kimdir, neden gözaltına alındı? Mahmut Uğur Ziylan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Türkiye gündemini sarsan adli operasyonlardan biri, iş dünyası ve magazin çevrelerinde tanınan isimleri bir kez daha kamuoyunun odağına taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Mahmut Uğur Ziylan da yer aldı. Peki, Mahmut Uğur Ziylan kimdir, neden gözaltına alındı? Mahmut Uğur Ziylan kaç yaşında, nereli? Mahmut Uğur Ziylan ne iş yapıyor? Detaylar...

MAHMUT UĞUR ZİYLAN KİMDİR?

Türkiye'nin perakende ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren köklü şirketlerinden biri olan Ziylan Grup bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan Mahmut Uğur Ziylan, iş dünyasında uzun yıllardır aktif rol alan isimler arasında yer alıyor. Özellikle kurumsal yapılar içerisindeki yöneticilik pozisyonlarıyla tanınan Ziylan, sektörel çalışmaları ve yönetim kadrolarındaki konumuyla kamuoyunun dikkatini çekmiş durumda.

Mahmut Uğur Ziylan, Ziylan Grup çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerde yönetim kurulu düzeyinde görev alarak, grubun perakende alanındaki büyüme ve yapılanma süreçlerinde etkili isimlerden biri olarak biliniyor. Son dönemde ise adının bir adli soruşturma kapsamında gündeme gelmesiyle kamuoyunun merak ettiği isimler arasına girdi.

MAHMUT UĞUR ZİYLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Mahmut Uğur Ziylan hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlamak", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak" ve "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlamaları yer aldı.

İstanbul merkezli olmak üzere İstanbul, Muğla, Adana ve Antalya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda kokain, esrar ve çeşitli uyuşturucu aparatları ele geçirildi.

Soruşturmada; model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, iş insanları Mahmut Uğur Ziylan ve Hamdi Burak Beşer gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Ayrıca sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Yetkili makamlarca soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sürecinin ise hukuki çerçevede devam ettiği belirtildi.

MAHMUT UĞUR ZİYLAN KAÇ YAŞINDA?

Mahmut Uğur Ziylan'ın doğum tarihi ve yaşıyla ilgili kamuoyuna açık, doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

MAHMUT UĞUR ZİYLAN NERELİ?

Mahmut Uğur Ziylan'ın doğum yeri ve memleketine ilişkin kamuoyuna yansımış resmî bir bilgi bulunmuyor.

MAHMUT UĞUR ZİYLAN NE İŞ YAPIYOR?

Mahmut Uğur Ziylan, Ziylan Grup bünyesinde faaliyet gösteren FLO Mağazacılık şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Brandpark Lumberjack İtalya'nın ilk Yönetim Kurulu Başkanı olarak da iş dünyasında tanınmaktadır.