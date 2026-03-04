Mahmud Ahmedinejad öldü mü, yaşıyor mu? Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ne açıklama yaptı, sağlık durumu nasıl?

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad hakkında çıkan ölüm iddiaları gündemde büyük yankı uyandırdı. Ahmedinejad gerçekten öldü mü, yoksa sağ mı? Sağlık durumu nasıl ve konuyla ilgili neler söyledi? Tüm merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

MAHMUD AHMEDİNEJAD ÖLDÜ MÜ?

Hayır, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın öldüğü iddiaları doğru değil. Basın sözcüsü, Ahmedinejad'ın sağ olduğunu açıkladı.

MAHMUD AHMEDİNEJAD YAŞIYOR MU?

Evet, Mahmud Ahmedinejad yaşıyor ve güvende.

MAHMUD AHMEDİNEJAD'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Resmi açıklamalara göre Ahmedinejad sağlığı yerinde ve güvenli bir durumda.

MAHMUD AHMEDİNEJAD NE AÇIKLAMA YAPTI?

Ahmedinejad, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği açıklanan İran lideri Ali Hamaney için taziye mesajı yayımladı. Mesajında, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve halka başsağlığı diledi.

MAHMUD AHMEDİNEJAD KİMDİR?

Mahmud Ahmedinejad, 1956 doğumlu, İran'ın altıncı cumhurbaşkanıdır. 2005-2013 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapmış ve ardından 2013 yılında Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atanmıştır. Ahmedinejad, Tahran Belediye Başkanlığı ve Erdebil Eyaleti Valiliği görevlerinde de bulunmuştur.