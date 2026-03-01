Mahmud Ahmedinejad kimdir, öldü mü, neden öldü? Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad kaç yaşındaydı, nereli?

İran siyasetinde iz bırakan isimlerden biri olan Mahmud Ahmedinejad hakkında ortaya çıkan son haberler, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Eski cumhurbaşkanının hayatını kaybettiğine dair iddialar kamuoyunda büyük merak oluştururken, "Mahmud Ahmedinejad kimdir?", "Öldü mü?", "Neden öldü?", "Kaç yaşındaydı ve aslen nereliydi?" soruları gündemin ilk sıralarına yerleşti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MAHMUD AHMEDİNEJAD ÖLDÜ MÜ?

Evet, İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in son dakika olarak geçtiği habere göre, Mahmud Ahmedinejad İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. Haberde "Ahmedinejad şehit oldu" ifadelerine yer verildi.

MAHMUD AHMEDİNEJAD NEDEN ÖLDÜ?

Ahmedinejad'ın, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sırasında düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdiği açıklandı. Ölümünün, bölgedeki askeri gerilim kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

MAHMUD AHMEDİNEJAD KİMDİR?

Mahmud Ahmedinejad, İran İslam Cumhuriyeti'nin altıncı cumhurbaşkanıdır. 2005-2013 yılları arasında iki dönem İran Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştür. Siyasi kariyeri boyunca muhafazakâr ve popülist söylemleriyle öne çıkan Ahmedinejad, İran siyasetinde tartışmalı ancak etkili bir figür olarak biliniyordu.

MAHMUD AHMEDİNEJAD KAÇ YAŞINDAYDI?

28 Ekim 1956 doğumlu olan Ahmedinejad, 2026 yılı itibarıyla 69 yaşındaydı.

MAHMUD AHMEDİNEJAD NERELİ?

Mahmud Ahmedinejad, 28 Ekim 1956'da İran'ın Aradan kentinde doğmuştur.

MAHMUD AHMEDİNEJAD'IN KARİYERİ

Ahmedinejad, 1976 yılında İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne girmiş, akademik kariyerini aynı üniversitede sürdürmüştür. Erdebil Eyaleti valiliği görevinde bulunmuş, ardından 3 Mayıs 2003 – 28 Haziran 2005 tarihleri arasında Tahran Belediye Başkanlığı yapmıştır.

24 Haziran 2005'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda seçilmiş ve 3 Ağustos 2005'te göreve başlamıştır. 2013 yılına kadar iki dönem cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Siyasi gücünü İslami İran İnşaatçılar İttifakı'ndan aldığı kabul edilmektedir. 2017 yılında üçüncü kez aday olmak istemiş ancak başvurusu anayasal gerekçelerle engellenmiştir.

Ahmedinejad, sade yaşam tarzı ve popülist politikalarıyla özellikle İran'ın dar gelirli kesimlerinde destek bulmuş bir siyasetçi olarak anılmaktadır.