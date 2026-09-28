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Oyuncu ve tiyatro yönetmeni Mahir Günşiray'ın 26 yıllık eşi Claude Leon Günşiray, sanat hayatı boyunca farklı disiplinlerde gerçekleştirdiği çalışmalarla tanındı. Fransa'da doğan ve Grenoble Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim alan Leon; sahne tasarımı, dekor, kostüm, illüstrasyon, fotoğraf ve çocuk kitapları gibi farklı alanlarda üretim yaptı. Peki, Mahir Günşiray eşi neden öldü? Mahir Günşiray'ın eski eşi Claude Leon Günşiray kimdir, kaç yaşında öldü, hastalığı neydi? Detaylar...

CLAUDE LEON GÜNŞİRAY KİMDİR?

Claude Leon Günşiray, 7 Haziran 1965 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Sanat eğitimini Grenoble Güzel Sanatlar Akademisi'nde tamamlayan Leon, kariyerinin farklı dönemlerinde resim, sahne tasarımı, dekor, kostüm, illüstrasyon ve fotoğraf gibi sanat alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi.

Fransa'da eserlerini çeşitli sergilerde sanatseverlerle buluşturan Leon, Türkiye'ye geldikten sonra çalışmalarını özellikle tiyatro alanında yoğunlaştırdı. Sahne tasarımı, dekor ve kostüm çalışmalarının yanı sıra çocuklara yönelik sanat projeleri ve çocuk kitapları üzerine de üretimler yaptı.

Leon'un sanat çalışmalarında farklı disiplinlerin bir arada yer aldığı görüldü. Özellikle tiyatro alanındaki üretimleri, sahne arkasındaki tasarım süreçlerinde üstlendiği çalışmalarla öne çıktı.

Tiyatro Oyunevi'nin çeşitli projelerinde de görev alan Claude Leon Günşiray, Mahir Günşiray ile uzun yıllar boyunca sanatsal çalışmalar yürüttü.

CLAUDE LEON GÜNŞİRAY'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Günşiray, programda eşini kanser nedeniyle kaybettiğini anlattı. Böylece Claude Leon Günşiray'ın ölümüne ilişkin hastalık bilgisi, Mahir Günşiray'ın programdaki açıklamalarıyla gündeme geldi.

CLAUDE LEON GÜNŞİRAY NEDEN ÖLDÜ?

Claude Leon Günşiray'ın ölüm nedeni kanserdi. Mahir Günşiray, 2026 yılında katıldığı Empati programında eşinin hastalık sürecinden bahsederek Claude Leon Günşiray'ı kanser nedeniyle kaybettiğini ifade etti.

Mahir Günşiray, eşinin vefatının ardından yaşadığı sürece ilişkin de açıklamalarda bulundu. Günşiray, Claude Leon'un ölümünü hayatındaki en ağır kayıplardan biri olarak anlattı ve bu dönemi "ilk büyük yas" deneyimi olarak nitelendirdi.

Claude Leon Günşiray, kanser nedeniyle sürdürdüğü hastalık sürecinin ardından 12 Kasım 2023'te yaşamını yitirdi.

CLAUDE LEON GÜNŞİRAY NE ZAMAN ÖLDÜ?

Claude Leon Günşiray, 12 Kasım 2023 tarihinde hayatını kaybetti. 7 Haziran 1965 doğumlu olan sanatçı, vefat ettiğinde 58 yaşındaydı.