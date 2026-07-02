MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2026: Magnum 1. Dönem çekiliş sonuçları ve kazanan listesi ne zaman belli olacak? Magnum çekilişi ne zaman, saat kaçta?

2026 Magnum kampanyasına katılan binlerce kişi, çekiliş takviminin ilerlemesiyle birlikte Magnum çekiliş sonuçları 2026 için resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Kampanya kapsamında dondurma çubuklarında yer alan kodları Magnum.com.tr üzerinden veya SMS ile ileten katılımcılar, dönem çekilişlerinde dağıtılacak büyük ödüller için yarışıyor. Peki, Magnum 1. Dönem çekiliş sonuçları ve kazanan listesi ne zaman belli olacak? Magnum çekilişi ne zaman, saat kaçta? Detaylar...

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2026

2026 kampanyasında çekilişler üç dönem halinde gerçekleştirilecek. Ayrıca tüm katılımların dahil edileceği dördüncü dönem çekilişi de düzenlenecek. Çekilişler noter huzurunda, isteyen herkesin katılımına açık şekilde gerçekleştirilecek.

Kampanya kapsamında her dönemde 5 kişiye 500.000 TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı ikramiyesi verilecek. Bunun yanı sıra dördüncü dönem çekilişinde 2 kişi Porsche Taycan 4 2025 Model otomobil kazanma hakkı elde edecek.

MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Magnum kampanyasında çekilişler, U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından, Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu/İstanbul adresinde noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

Çekiliş takvimi şu şekilde açıklandı:

1. dönem çekilişi: 07 Temmuz 2026 Salı günü saat 11.00

2. dönem çekilişi: 08 Eylül 2026 Salı günü saat 11.00

3. dönem çekilişi: 03 Kasım 2026 Salı günü saat 11.00

4. dönem çekilişi (tüm katılımlar): 03 Kasım 2026 Salı günü saat 11.30

Dördüncü dönem çekilişi, kampanya süresince yapılan tüm katılımlar üzerinden gerçekleştirilecek.

MAGNUM 1. DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE KAZANAN LİSTESİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Magnum kampanyasının birinci dönem çekilişinin ardından kazananlar, organizasyon takvimine göre 11 Temmuz 2026 tarihinde duyurulacak.

Diğer dönemlerin sonuç açıklama tarihleri ise şöyle:

1. dönem sonuçları: 11 Temmuz 2026

2. dönem sonuçları: 12 Eylül 2026

3. dönem sonuçları: 07 Kasım 2026

Sonuçların ilan edilmesinin ardından asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yoluyla tebligat yapılacak. Kampanya kurallarına göre postada meydana gelebilecek gecikmelerden Magnum ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulmayacak.

ÇEKİLİŞTE HANGİ ÖDÜLLER VERİLECEK?

2026 Magnum kampanyasında dönemlere göre dağıtılacak ödüller kampanya kapsamında açıklandı.

Her çekiliş döneminde:

5 kişiye 500.000 TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı verilecek.

Ayrıca tüm katılımların dahil olacağı dördüncü dönem çekilişinde:

2 kişi Porsche Taycan 4 2025 Model otomobil kazanacak.

Kampanya bilgilerinde otomobil ödülünün tavsiye edilen perakende satış fiyatı 12.635.000 TL olarak yer alıyor.

KATILIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

2026 Magnum kampanyasına katılmak isteyen tüketiciler, ürün çubuklarında yer alan kampanya kodlarını iki farklı yöntemle iletebiliyor.

Katılım yöntemleri şunlar:

Magnum.com.tr üzerinden kod gönderimi,

SMS aracılığıyla kod gönderimi.

Birinci dönem katılımlarının tamamlanmasının ardından gözler çekiliş tarihine çevrilirken, diğer dönemlerde yapılan katılımlar da kendi dönem çekilişlerinde değerlendirmeye alınacak. Bunun yanında kampanya süresi boyunca yapılan tüm katılımlar dördüncü dönem çekilişine de dahil edilecek.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından kazanan talihliler, belirlenen tarihlerde ilan edilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından:

Asil talihlilere taahhütlü posta yoluyla bildirim yapılacak.

Yedek talihlilere de taahhütlü posta ile tebligat gönderilecek.

Kampanya şartlarında belirtildiği üzere postada yaşanabilecek gecikmelerden Magnum ve organizasyonu gerçekleştiren U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. sorumlu olmayacak.

2026 Magnum çekiliş sonuçları, organizasyon takviminde belirtilen tarihler doğrultusunda kamuoyuna duyurulacak ve her dönem için belirlenen ödüller sahiplerini bulacak.