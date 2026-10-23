Magnum 3. Dönem çekilişi ne zaman? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden nasıl öğrenilir?

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2026 Magnum çekiliş takvimi, kampanyaya katılanların gündeminde yer alıyor. Magnum 3. dönem çekilişinin tarihi ve kazananların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Çekiliş sonuçları ise Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacak. Peki, Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nereden öğrenilecek?

MAGNUM 3. DÖNEM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

2026 Magnum 3. dönem çekilişi, 3 Kasım 2026 tarihinde saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çekiliş, U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nin İstanbul Beyoğlu'ndaki adresinde noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak yapılacak.

Magnum çekilişleri, kampanya takviminde belirtilen dönemler için ayrı ayrı düzenleniyor. İlk iki dönem çekilişi 7 Temmuz ve 8 Eylül 2026 tarihlerinde yapılırken üçüncü dönem çekilişi 3 Kasım'da gerçekleştirilecek.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum 3. dönem çekiliş sonuçlarının 7 Kasım 2026 tarihinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulması planlanıyor. Çekilişte asil ve yedek talihli olarak belirlenen kişilere taahhütlü posta yoluyla tebligat yapılacak.

Kampanya takvimine göre sonuçların ilan tarihi, çekiliş tarihinden dört gün sonrasına denk geliyor. Postada yaşanabilecek gecikmelerden Magnum ve U2 sorumlu tutulamayacak.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN NASIL ÖĞRENİLİR?

2026 Magnum çekiliş sonuçları, Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki üzerinden takip edilebilecek. Üçüncü dönem çekilişine katılanlar, 7 Kasım 2026 tarihinde yayımlanacak kazanan talihli isimlerini bu ilan üzerinden öğrenebilecek.

Çekilişe katılım için çubuklarda bulunan kodları Magnum.com.tr üzerinden veya SMS aracılığıyla gönderen katılımcılar, sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Asil ve yedek talihlilere ayrıca taahhütlü posta yoluyla bildirim yapılacak.