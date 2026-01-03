Maduro nasıl kaçırıldı? ABD Nicolas Maduro'yu nasıl ve neden kaçırdı?

Venezuela'da gece saatlerinde yaşanan askeri hareketlilik, başkent Caracas'ta duyulan patlama ve uçak sesleriyle birlikte uluslararası gündemin merkezine yerleşti. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla birlikte operasyonun boyutları netleşmeye başladı.

ABD MADURO'YU NEDEN KAÇIRDI?

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bondi'nin verdiği bilgilere göre Maduro'ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD'ye karşı makineli tüfek ile yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamaları yöneltildi. Bu suçlamaların ardından ABD'nin Venezuela'da geniş çaplı bir operasyon düzenlediği bildirildi.

Operasyonun ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirilen hamlenin dünya kamuoyuna yönelik bir mesaj niteliği taşıdığını söyledi. Trump, ABD askerleri arasında can kaybı yaşanmadığını, az sayıda yaralının bulunduğunu aktarırken, operasyonun sonucunda Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD MADURO'YU NASIL ALDI?

CNN'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, operasyonun gece yarısı gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı. Habere göre Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, uyudukları sırada ABD askerleri tarafından yatak odalarından çıkarıldı. Kaynaklar, operasyonun gerçekleştiği saatin gece yarısı olduğunu ve çiftin bu sırada uykuda bulunduğunu kaydetti.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulduğu bildirildi. Patlamaların ardından Venezuela yönetimi, ABD'yi ülkenin farklı bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD tarafı ise operasyonun ardından Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıkladı.