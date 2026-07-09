Macron'un eşi kimdir? Brigitte Macron kaç yaşında, nereli, Emine Erdoğan'ın davetine katıldı mı?

Fransa First Lady'si Brigitte Macron, son dönemde gündemde yer alan gelişmelerin ardından vatandaşların en çok araştırdığı isimler arasında yer aldı. Emmanuel Macron'un eşi olan Brigitte Macron'un yaşı, memleketi, kariyeri ve Emine Erdoğan'ın davetine katılıp katılmadığına ilişkin detaylar merak ediliyor. Brigitte Macron kimdir, kaç yaşında, nereli ve Türkiye'deki programa katıldı mı? İşte kamuoyunun yakından takip ettiği Brigitte Macron hakkında öne çıkan bilgiler...

MACRON'UN EŞİ KİMDİR?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'dur. Asıl adı Brigitte Marie-Claude Trogneux olan Brigitte Macron, 14 Mayıs 2017'den bu yana Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi olarak kamuoyunda yer almaktadır. Öğretmenlik mesleğinden gelen Brigitte Macron, eşi Emmanuel Macron'un siyasi kariyerinde de aktif rol üstlenmiş ve seçim kampanyalarında destek vermiştir.

BRİGİTTE MACRON KAÇ YAŞINDA?

Brigitte Macron, 13 Nisan 1953 tarihinde Fransa'nın Amiens kentinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 73 yaşındadır.

BRİGİTTE MACRON NERELİ?

Brigitte Macron, Fransa'nın Amiens kentinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğunu ve eğitim hayatının önemli bir bölümünü burada geçirmiştir.

BRİGİTTE MACRON'UN KARİYERİ

Brigitte Macron, meslek hayatına öğretmen olarak başladı. Amiens'deki La Providence adlı Cizvit lisesinde Fransızca ve Latince dersleri verdi. Aynı okulda edebiyat derslerine giren ve tiyatro kulübünden sorumlu olan Brigitte Macron, burada öğrencisi olan Emmanuel Macron ile tanıştı.

Öğretmenlik kariyerinin ardından kamuoyunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi olarak tanınan Brigitte Macron, eşinin siyasi kampanyalarında aktif görev aldı ve danışmanlık desteği sağladı. 2017 yılında Emmanuel Macron'un Fransa Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Fransa'nın First Lady'si olarak çeşitli sosyal, eğitim ve kültürel etkinliklerde görev almaya devam etmektedir.