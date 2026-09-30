Maccabi Fox Beşiktaş maçı hangi kanalda, Maccabi Fox Beşiktaş basketbol maçı nereden CANLI izlenir?

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Beşiktaş, EuroLeague'de sezonun ilk galibiyeti için bu akşam Maccabi karşısına çıkıyor. Maccabi Fox Beşiktaş maçı hangi kanalda ve Maccabi Fox Beşiktaş basketbol maçı nereden CANLI izlenir diye merak edenler için yayın detayları netleşti. Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, 30 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.05'te başlayacak. Maç S Sport ve S Sport Plus üzerinden şifreli olarak ekrana gelecek.

30 EYLÜL 2026 MACCABI FOX - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? BJK BASKET MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş, EuroLeague'in ikinci haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Fox (Maccabi Rapyd Tel Aviv) ile deplasmanda karşılaşacak. Sezona sahasında Valencia Basket'e 96-94 kaybederek başlayan siyah-beyazlılar, bu akşam ilk galibiyetini almak için parkeye çıkacak. Karşılaşma öncesinde "Maccabi Fox - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden canlı izlenir?" soruları basketbolseverlerin gündeminde. Maçın tarih, saat, salon ve yayın bilgileri haberimizde.

MACCABI FOX - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Maccabi Fox - Beşiktaş maçı bugün, 30 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. EuroLeague'in 2. hafta programında yer alan mücadele, siyah-beyazlıların Avrupa'daki ilk deplasman sınavlarından biri olacak.

MACCABI FOX - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.05'te başlayacak. Resmi merciler maç saatinde değişiklik yapabileceği için, maç öncesinde güncel programı kontrol etmeniz önerilir.

MACCABI FOX - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maccabi Fox - Beşiktaş maçı S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Maç şifreli yayınlanacağı için izlemek isteyenlerin bu kanallardan birine aboneliği olması gerekiyor.

S SPORT HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan izlenebilir. Web üzerinden de yayına erişmek mümkün. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değiştiği için, yayın öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesine bakmanızda fayda var.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet tabanlı bir yayın platformu. Maça bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı TV uygulamaları üzerinden erişilebilir. Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi uydu ve IPTV platformlarında bu yayın için doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bağlantı ya da yayın akışında sorun yaşayanlar resmi yayıncıya başvurabilir.

MACCABI FOX - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maccabi Fox'un iç saha maçı Tel Aviv'de değil, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ EUROLEAGUE MAÇI

Siyah-beyazlıları yoğun bir fikstür bekliyor. Beşiktaş, Maccabi deplasmanının hemen ardından 2 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Barcelona'yı konuk edecek. 9 Ekim'de ise Baskonia deplasmanına çıkacak.