Mabel Matiz kimdir? Mabel Matiz kaç yaşında, nereli?

Müzik dünyasında kendine has tarzı ve güçlü yorumlarıyla adından söz ettiren Mabel Matiz, sadece şarkılarıyla değil, hayat hikâyesiyle de merak uyandırıyor. Sahne adı, gerçek adı, memleketi ve kariyer yolculuğu merak edilen sanatçının bilinmeyen yönleri neler? Detaylar haberin ilerleyen bölümünde…

MABEL MATİZ KİMDİR?

Mabel Matiz, gerçek adıyla Fatih Karaca, 31 Ağustos 1985 tarihinde Mersin'de doğmuş bir şarkıcı, söz yazarı ve müzisyendir. Sahne ismini, Kumral Ada Mavi Tuna adlı romandaki Tuna karakterinden esinlenerek "Mabel", müziğini en iyi tanımladığını düşündüğü ve eski Yunanca kökenli "çok sarhoş, düşkün kimse" anlamına gelen "Matiz" kelimesinden almıştır. Sanatçı, çocukluk ve gençlik yıllarını Erdemli'de geçirmiş, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. Lise ve üniversite yıllarında müziğe yönelmiş, gitar ve şan dersleri alarak kendi şarkılarını yazmaya başlamıştır.

MABEL MATİZ KAÇ YAŞINDA?

Mabel Matiz, 31 Ağustos 1985 doğumlu olduğuna göre 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

MABEL MATİZ NERELİ?

Sanatçı Mersin doğumludur.

MABEL MATİZ'İN KARİYERİ

Mabel Matiz, müzik kariyerine 2008'de kendi ev kayıtları ve cover şarkılarla başlamış, 2011'de kendi adını taşıyan ilk albümünü yayınlamıştır. Albüm, kısa sürede geniş kitlelere ulaşmış ve eleştirmenlerce Türkiye'nin gelecek vaat eden genç müzisyenlerinden biri olarak tanınmasını sağlamıştır.

2012 yılında "Yaşım Çocuk" albümüyle ikinci albümünü çıkaran Matiz, Türkiye turnesi kapsamında 100'den fazla konser vermiştir. 2014 yılında "Gök Nerede" albümüyle büyük beğeni kazanmış, albüm ve şarkıları dijital platformlarda ve müzik listelerinde üst sıralarda yer almıştır.

Sanatçı, farklı tarzı, özgün sözleri ve sahne performansıyla Türk pop müziğinde kendine sağlam bir yer edinmiş, hem solo albümleri hem de iş birlikleriyle geniş bir hayran kitlesi oluşturmuştur. 2017'de ise "Maya" albümüyle müzik kariyerine devam etmiş, Türkiye'nin önemli konser ve festival sahnelerinde performans sergilemeye devam etmiştir.