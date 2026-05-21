Mabel Matiz gözaltına mı alındı? SON DAKİKA! Mabel Matiz neden gözaltına alındı, gerçek adı ne? Fatih Karaca kimdir, kaç yaşında?

Mabel Matiz hakkında 21 Mayıs 2026 sabah saatlerinde ortaya atılan gözaltı iddiaları, magazin ve gündem dünyasında geniş yankı uyandırdı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldüğü belirtilen operasyon kapsamında adı geçen sanatçı Mabel Matiz gözaltına mı alındı? Mabel Matiz neden gözaltına alındı, gerçek adı ne? Fatih Karaca kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

MABEL MATİZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

2026 yılı Mayıs ayında sosyal medyada ve haber akışında geniş yer bulan iddialara göre Mabel Matiz hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öne sürülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.

Kamuoyuna yansıyan haberlerde, söz konusu sürecin uyuşturucu madde kullanımı ve yasadışı madde bağlantılı iddiaları içeren geniş çaplı bir dosyanın parçası olduğu ileri sürülmektedir. Aynı dosya kapsamında çok sayıda şüphelinin de yer aldığı ve teknik takip ile dijital incelemelerin yürütüldüğü iddialar arasında yer almaktadır.

Ancak resmi makamlarca doğrulanmış nihai bir mahkeme kararı bulunmadığından, süreç “soruşturma aşaması” kapsamında değerlendirilmektedir.

MABEL MATİZ GERÇEK ADI NE?

Mabel Matiz olarak tanınan sanatçının gerçek adı Fatih Karacadır.

FATİH KARACA KİMDİR?

Fatih Karaca, Türkiye’nin modern pop müzik sahnesinde özgün tarzı, alternatif pop yaklaşımı ve söz yazarlığı ile tanınan bir sanatçıdır.

Mersin’de doğan Karaca, eğitim hayatına diş hekimliği alanında başlamış ancak kariyerini müzik üzerine şekillendirmiştir. İlk dönemlerinde internet platformlarında paylaştığı kayıtlarla dikkat çekmiş, daha sonra profesyonel müzik kariyerine geçiş yapmıştır.

Sanatçı, özellikle söz yazarlığı ve kendine özgü vokal tarzı ile Türk pop müziğinde farklı bir konum edinmiştir.

MABEL MATİZ KAÇ YAŞINDA?

Mabel Matiz, 31 Ağustos 1985 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

MABEL MATİZ NERELİ?

Mabel Matiz, Mersin’in Erdemli ilçesi Tömük mahallesinde doğmuştur.