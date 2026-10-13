M5 METRO SON DAKİKA: M5 metro kaza olayı nedir? M5 metroda neden kaza oldu? M5 metro hattı ne zaman düzelecek?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

M5 metro son dakika gelişmeleri, İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda yaşanan olayın ardından seferlerin durumu ve ulaşımın ne zaman normale döneceği araştırılmaya başlandı. M5 metro kaza olayı nedir, Ihlamurkuyu İstasyonu'nda neden patlama yaşandı? M5 metro hattında seferler ne zaman normale dönecek? Gözler, yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

M5 METRO KAZA OLAYI NEDİR?

İstanbul’da M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattının Ihlamurkuyu İstasyonu’nda bu sabah elektrik kablolarında meydana gelen patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Yolcular trenlerden tahliye edilirken, Metro İstanbul, teknik arıza nedeniyle seferlerin Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.

TÜNELDE 2 KEZ PATLAMA

Ihlamurkuyu İstasyonu’ndaki tünelde elektrik kablolarında 2 kez patlama yaşandı ve tünelde yoğun duman oluştu. Bunun üzerine hattaki seferler durduruldu. Bazı yolcuların sosyal medya X üzerinden seferlerin aksamasına tepki gösterdikleri ve tünelde patlama sesi duyduklarını aktardıkları görüldü.

“VAGONLARDAN UZAK DURUN” ÇAĞRISI

Yaklaşık 45 dakika boyunca trenlerde beklediği belirtilen yolcular daha sonra tahliye edildi. Güvenlik görevlilerinin yolculara “Vagonlardan uzak durun” çağrısında bulunduğu öğrenildi. Bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi.

METRO İSTANBUL’DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul, yaşanan arızaya ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, “M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

M5 METRO SON DAKİKA!

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında bu sabah (13 Ekim Salı) erken saatlerde elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tünel dumanla kaplanırken, yolcular tahliye edildi. Metro hattında seferler aksadı.