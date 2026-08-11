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Lyon Sparta Prag maçı hangi kanalda, Lyon Sparta Prag nereden CANLI izlenir?

Lyon Sparta Prag maçı hangi kanalda, Lyon Sparta Prag nereden CANLI izlenir?
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Lyon ile Sparta Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler mücadele öncesinde Lyon Sparta Prag maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden canlı izlenir? sorularına yanıt arıyor. Groupama Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri ve canlı izleme seçenekleri merak konusu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde tur mücadelesi veren Lyon ile Sparta Prag'ın karşılaşması için geri sayım sürüyor. Lyon Sparta Prag maçı canlı izle seçeneğini araştıran sporseverler, maçın yayıncı kuruluşunu ve başlama saatini öğrenmek istiyor. İşte Lyon-Sparta Prag maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir sorularının yanıtı ve karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar.

LYON - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lyon ile Sparta Prag karşı karşıya gelecek. Fransa'da oynanacak kritik mücadelede iki takım da adını play-off turuna yazdırmak için sahaya çıkacak. İlk maçta Sparta Prag'ın sahasında rakibini 2-1 mağlup etmesinin ardından gözler rövanş karşılaşmasına çevrildi. Peki, Lyon - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta?

Lyon - Sparta Prag karşılaşması bugün saat 22.00'de başlayacak. İlk maçta elde ettiği avantajı korumak isteyen Sparta Prag ile sahasında turu çevirmeyi hedefleyen Lyon arasındaki mücadele, play-off turuna yükselecek takımı belirleyecek.

LYON - SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Futbolseverlerin merak ettiği konuların başında Lyon - Sparta Prag maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? sorusu geliyor. Fransa'da oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor. Bu nedenle mücadeleyi televizyon ekranlarından canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler için resmi bir yayın seçeneği yer almıyor.

Karşılaşma sırasında yaşanan gol, penaltı, kırmızı kart ve önemli pozisyonlar ise takımların resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Lyon ve Sparta Prag'ın sosyal medya hesaplarından maçın önemli anlarına ilişkin anlık paylaşımlar yapılması bekleniyor.

LYON - SPARTA PRAG MAÇ KADROSU, İLK 11'LER

Lyon ile Sparta Prag arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu. Lyon'da Greif, Fofana, Abner, Miakhate, Kluivert, Maitland-Niles, Tessmann, Nuamah, Tolisso, Morton ve Openda görev yapacak.

Sparta Prag'ın ilk 11'inde ise Surovcik, Suchomel, Rynes, Mercado, Sevinsky, Sorensen, Krabec, Irving, Macek, Alcocer ve Brunes yer alacak.

LYON İLK 11

Greif, Fofana, Abner, Miakhate, Kluivert, Maitland-Niles, Tessmann, Nuamah, Tolisso, Morton, Openda.

SPARTA PRAG İLK 11

Surovcik, Suchomel, Rynes, Mercado, Sevinsky, Sorensen, Krabec, Irving, Macek, Alcocer, Brunes.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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