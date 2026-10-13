Lukaku sakatlandı mı, neden sakatlandı, Lukaku Aston Villa maçında yok mu, Lukaku ne zaman dönecek?

Aston Villa mücadelesi öncesinde Romelu Lukaku'nun durumu taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Deneyimli santrforun sakatlığının ardından hem karşılaşmada forma giyip giymeyeceği hem de sahalardan ne kadar uzak kalacağı araştırılmaya başlandı. Lukaku'nun sakatlığı ciddi mi, Aston Villa maçında oynayacak mı? Lukaku'nun dönüş tarihi belli oldu mu? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

LUKAKU SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa karşılaşması öncesinde sarı-lacivertli taraftarları endişelendiren bir gelişmeyle gündeme geldi. Deneyimli santrforun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle rehabilitasyon sürecinde olduğu öğrenildi.

LUKAKU NEDEN SAKATLANDI?

A Spor'un haberine göre Romelu Lukaku, Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada aldığı darbe nedeniyle sıkıntı yaşadı. Bu maçın ardından tedavi sürecine alınan Belçikalı oyuncu, rehabilitasyon çalışmalarına başladı. Darbenin ne derece ciddi olduğuna ilişkin kulüp tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

LUKAKU SON ANTRENMANA KATILMADI

Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı öncesinde gerçekleştirdiği son antrenmanda Lukaku, takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkmadı. Tecrübeli golcü, idmanı salonda bireysel çalışmalarla geçirdi. Lukaku'nun son çalışmada takımla birlikte yer almaması, kritik mücadele öncesinde soru işaretlerini artırdı.

LUKAKU ASTON VILLA MAÇINDA YOK MU?

Lukaku'nun Aston Villa karşısında forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Belçikalı yıldızın son antrenmanı takımla birlikte yapmaması, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde oynama ihtimalini zayıflatsa da konuyla ilgili kesin bir bilgi paylaşılmadı. Teknik heyetin, maç saatine kadar oyuncunun durumunu yakından takip etmesi bekleniyor.

LUKAKU NE ZAMAN DÖNECEK?

Romelu Lukaku'nun sahalara dönüş tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Belçikalı golcünün rehabilitasyon sürecine nasıl yanıt vereceği, Fenerbahçe'nin önümüzdeki maçlarda onu kadroda görüp göremeyeceğini belirleyecek. Sarı-lacivertli taraftarlar ise yıldız oyuncunun bir an önce takıma dönmesini bekliyor.