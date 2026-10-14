Lukaku neden yok, Lukaku Aston Villa maçında yok mu, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

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Fenerbahçe'de Aston Villa deplasmanı öncesinde sakatlık gündemi öne çıktı. Sarı-lacivertli kulüp, son maçta darbe alan Marco Asensio, N'Golo Kanté ve Romelu Lukaku'nun sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Asensio tedbir amacıyla kadro dışında kalırken, Lukaku ve Kanté'nin maç kadrosuna dahil edildiği duyuruldu. Ancak Lukaku, ilk 11'de değil yedekler arasında yer aldı. Lukaku Aston Villa maçında oynayacak mı? Tüm detaylar haberimizde…

LUKAKU NEDEN YOK?

Romelu Lukaku, Aston Villa maçının kadrosunda bulunuyor ancak ilk 11'de yer almıyor. Tecrübeli golcü, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak. Lukaku'nun ilk 11'de forma giymemesinde, son maçta aldığı darbeye bağlı olarak baldırında tespit edilen reaksiyonun etkili olduğu düşünülüyor.

FENERBAHÇE'DEN SAĞLIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularının sağlık durumlarının sağlık ekibi ve teknik heyet tarafından değerlendirildiğini duyurdu. Kulübün açıklamasına göre son karşılaşmada alınan darbeler nedeniyle Romelu Lukaku'nun baldır bölgesinde, Marco Asensio ve N'Golo Kanté'nin ise diz bölgelerinde reaksiyon tespit edildi. Yapılan değerlendirmenin ardından Lukaku ve Kanté'nin maç kadrosuna dahil edilmesine karar verildi.

LUKAKU SAKAT MI?

Lukaku'nun ciddi bir sakatlığı bulunmuyor. Belçikalı yıldızın baldırında darbeye bağlı bir reaksiyon tespit edilse de sağlık ekibi oyuncunun maç kadrosunda yer alabileceğine karar verdi. Teknik heyetin, kas bölgesindeki reaksiyon nedeniyle Lukaku'yu riske atmamak adına karşılaşmaya yedek başlatmayı tercih ettiği değerlendiriliyor.

LUKAKU CEZALI MI, YEDEK Mİ?

Romelu Lukaku'nun herhangi bir cezası bulunmuyor. Deneyimli forvet, Aston Villa maçında yedek kulübesinde yer alıyor ve mücadelenin ilerleyen dakikalarında teknik heyetin tercihine bağlı olarak oyuna dahil olabilir.

ASENSIO KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin açıklamasına göre Marco Asensio, Aston Villa maçının kadrosunda yer almıyor. İspanyol oyuncunun dizinde darbeye bağlı reaksiyon tespit edilirken, rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da göz önünde bulundurularak tedbir amacıyla kadroya alınmadığı bildirildi. Dizinde reaksiyon tespit edilen N'Golo Kanté ise Lukaku gibi maç kadrosunda bulunuyor ve karşılaşmaya yedek başlıyor.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında oynanacak Aston Villa - Fenerbahçe maçı, bu akşam saat 22.00'de Birmingham'daki Villa Park Stadyumu'nda başlayacak. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak, ayrıca Tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek. Fenerbahçe, turnuvanın ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kalırken, Aston Villa deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etmişti.