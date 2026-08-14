Lukaku evli mi, bekar mı, Lukaku çocuğu var mı?

Peki, Lukaku evli mi, bekar mı, Lukaku’nun çocuğu var mı? 2026 yılında Fenerbahçe’ye transfer olarak Türkiye’ye dönen 33 yaşındaki yıldız futbolcunun özel yaşamında iki çocuğu olduğu biliniyor. Lukaku, çocuklarının hayatını kamuoyundan uzak tutmayı tercih ederken, 2026’da yayımlanan görüntülerde oğulları Romeo ve Jordan ile birlikte görüldü.

LUKAKU EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Dünyaca ünlü Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku, futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla birlikte yıldız futbolcunun özel yaşamına ilişkin aramalar da hız kazandı. Özellikle “Lukaku evli mi, bekar mı?” ve “Lukaku’nun çocuğu var mı?” soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Lukaku’nun kamuoyuna açık bilgiler doğrultusunda evli olmadığı ve özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşadığı biliniyor.

LUKAKU’NUN ÇOCUĞU VAR MI?

Romelu Lukaku’nun çocuk sahibi olduğu biliniyor. Ancak yıldız futbolcu, çocuklarının özel hayatını kamuoyundan uzak tutmayı tercih ediyor ve aile yaşamıyla ilgili fazla detay paylaşmıyor. Güncel kaynaklarda Lukaku’nun iki çocuğu bulunduğu belirtilirken, çocuklarının kimlikleri ve anneleri konusunda kamuoyuna sınırlı bilgi yansıyor. Bu nedenle Lukaku’nun özel hayatıyla ilgili sosyal medyada yer alan doğrulanmamış iddialara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

LUKAKU’NUN ÖZEL HAYATI

Kariyeri boyunca Chelsea, Manchester United, Inter ve Napoli gibi önemli kulüplerde forma giyen Lukaku, 2026 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak yeniden Türkiye'de futbolseverlerin karşısına çıktı. Belçikalı golcü, ilişkileri ve aile hayatı hakkında fazla açıklama yapmamasıyla biliniyor. Geçmişte Sarah Mens ile uzun süreli bir ilişki yaşayan Lukaku’nun günümüzde kamuoyuna doğrulanmış bir evliliği bulunmuyor.