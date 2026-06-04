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Luiz Suarez kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Luiz Suarez Fenerbahçe'yle anlaştı mı?

Luiz Suarez kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Luiz Suarez Fenerbahçe'yle anlaştı mı?
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Luis Suárez, son dönemde hem Avrupa futbolunda sergilediği performans hem de Fenerbahçe ile anıldığı transfer iddiaları nedeniyle futbol gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Peki, Luiz Suarez kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Luiz Suarez Fenerbahçe'yle anlaştı mı? Detaylar haberimizde.

Luis Suárez, son dönemde hem Avrupa futbolundaki performansı hem de Fenerbahçe ile anıldığı iddialar nedeniyle futbol gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle Sporting CP döneminde sergilediği etkili oyun, onu transfer piyasasında dikkat çeken bir golcü konumuna taşımıştır. Peki, Luiz Suarez kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Luiz Suarez Fenerbahçe'yle anlaştı mı? Detaylar...

LUIZ SUAREZ KİMDİR?

Luis Suárez, profesyonel kariyerine Kolombiya’nın Leones takımında başlamış bir forvettir. Genç yaşta Avrupa futboluna transfer olarak dikkat çekmiş ve özellikle İspanya’da farklı kulüplerde kiralık olarak forma giyerek deneyim kazanmıştır.

Granada B, Valladolid B, Gimnàstic ve Zaragoza gibi takımlarda görev yapan Suárez, gelişim sürecinin ardından Granada ile kalıcı sözleşme imzalamış ve burada performansını üst seviyeye taşımıştır. Daha sonra Marsilya ve Almería gibi kulüplerde forma giyerek Avrupa futbolunda kendini kanıtlamıştır.

2025 yılı itibarıyla Sporting CP’ye transfer olan oyuncu, burada hücum hattının en önemli isimlerinden biri haline gelmiştir.

LUIZ SUAREZ KAÇ YAŞINDA?

Luis Suárez 2 Aralık 1997 doğumludur. Bu bilgiye göre oyuncu 2025 yılı itibarıyla 27-28 yaş aralığındadır ve kariyerinin en verimli dönemini yaşamaktadır.

LUIZ SUAREZ NERELİ?

Luis Suárez Kolombiya doğumludur ve Güney Amerika futbol ekolünden yetişmiştir. Kolombiya futbolunun karakteristik özellikleri olan fiziksel dayanıklılık, hız ve agresif oyun yapısı, oyuncunun stiline de doğrudan yansımıştır.

Milli takım seviyesinde de Kolombiya’yı temsil eden Suárez, uluslararası arenada ülkesinin hücum hattındaki önemli alternatiflerinden biri olarak gösterilmektedir.

LUIZ SUAREZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Luis Suárez 2025 yılı itibarıyla Portekiz’in köklü kulüplerinden Sporting CP forması giymektedir.

LUIZ SUAREZ MEVKİ NE?

Luis Suárez esas olarak santrfor (merkez forvet) pozisyonunda görev yapmaktadır.

Bununla birlikte modern futbolun gerekliliklerine uygun olarak zaman zaman kanat forvet pozisyonlarında da oynayabilmektedir. Fizik gücü, hızlanma kabiliyeti ve bitiricilik özellikleri sayesinde özellikle kontra atak oyunlarında etkili bir rol üstlenmektedir.

LUIZ SUAREZ FENERBAHÇE'YLE ANLAŞTI MI?

Luis Suárez hakkında son dönemde Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde iddialar gündeme gelmiştir. Özellikle başkan adayı Hakan Safi’nin açıklamaları, transfer söylentilerini daha da güçlendirmiştir.

Ancak mevcut bilgiler doğrultusunda oyuncunun Sporting CP ile olan kariyerini sürdürdüğü ve Fenerbahçe ile resmi bir transfer anlaşmasının kesinleşmediği görülmektedir. Transfer iddiaları futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırsa da süreç resmiyet kazanmamıştır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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