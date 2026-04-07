Lucescu öldü mü, yaşıyor mu?

Süper Lig’de Beşiktaş ve Galatasaray ile şampiyonluklar yaşayan, Türk futbolunun unutulmaz ismi Mircea Lucescu yaşıyor mu? sorusu, deneyimli hocanın durumunun son 48 saat içinde ağırlaşmasıyla Google trendlerine yerleşti. Yoğun bakımda entübe edildiği ve durumunun kritik seyrettiği bildirilen Lucescu için doktorların "vücudu kaldırmaz" gerekçesiyle ameliyattan vazgeçtiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Arama motorlarında en çok sorgulanan "Lucescu'nun hastalığı ne?" ve "Mircea Lucescu son dakika sağlık durumu" başlıkları altında, Rumen efsanenin tedavi sürecine dair resmi makamlardan gelen en güncel bilgileri sizler için derledik.

LUCESCU ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Dünya futbolunun tecrübe abidesi Mircea Lucescu’dan gelen son haberler spor camiasını derin bir endişeye sevk etti. Geçtiğimiz hafta antrenman sahasında aniden fenalaşarak yürekleri ağza getiren efsane teknik adamın, hastanedeki tedavisi sürerken gece saatlerinde durumunun yeniden ağırlaştığı öğrenildi. Türkiye’de Beşiktaş ve Galatasaray ile şampiyonluklar yaşayan, A Milli Takım’ı çalıştıran "Luce" lakaplı hocanın sağlık mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. İşte dev ismin sağlık durumuyla ilgili en sıcak gelişmeler:

Sosyal medyada hızla yayılan "Mircea Lucescu hayatını kaybetti" iddiaları sonrası gözler Romanya’dan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. 80 yaşındaki teknik adamın gece saatlerinde kalp ritim bozukluğu şikayetinin arttığı ve mevcut tedaviye vücudunun yanıt vermediği bildirildi. Durumu kritikleşen efsane hocanın, doktorların müdahalesiyle derhal yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. Şu an için yaşam mücadelesi devam eden Lucescu’nun durumu ciddiyetini koruyor.

YOĞUN BAKIMA ALINAN LUCESCU’NUN HASTALIĞI NE?

Geçtiğimiz hafta sahada yığılmasının ardından yapılan ilk müdahalelerle stabilize edilen Lucescu’nun, yaşa bağlı kronik rahatsızlıklarının nüksettiği belirtiliyor. Özellikle kalp fonksiyonlarındaki düzensizlik nedeniyle gözetim altında tutulan usta teknik direktörün, son gelişme sonrası müşahede süresinin uzatıldığı kaydedildi. Hastane yetkililerinden gelen bilgiler, tecrübeli futbol adamının durumunun "stabil"den "kritik" seviyeye geçtiği yönünde.

SPOR DÜNYASI TEK YÜREK: LUCE İÇİN DUA ZAMANI

Romanya Milli Takımı'nın başında görevine devam eden Lucescu için futbol dünyasından destek mesajları yağıyor. Türkiye’deki eski kulüpleri ve öğrencileri de usta hoca için geçmiş olsun mesajları paylaşırken, hastane önünde bekleyiş sürüyor. Henüz hayati tehlikeyi atlattığına dair müjdeli bir haber gelmezken, tüm futbolseverler efsane ismin bir kez daha bu zorlu sınavı kazanmasını bekliyor.

