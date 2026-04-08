Lübnan SON DAKİKA! Lübnan'da ne oluyor, İsrail Lübnan'a neden saldırdı, kaç ölü var?

Lübnan'dan gelen acı haberler ve peş peşe yaşanan patlamalar, uluslararası kamuoyunda "büyük bir savaş mı başlıyor?" endişesini tetikledi. Bölgedeki yerel kaynaklar ve resmi makamların açıklamaları yakından takip edilirken, binlerce kişi "Lübnan saldırısında kaç ölü ve yaralı var?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

BEYRUT’TA DEHŞET GECESİ: 10 DAKİKADA 100 HAVA SALDIRISI

İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik eşi benzeri görülmemiş bir hava harekatı başlattı. Sadece 10 dakikalık bir süre zarfında, şehrin merkezi noktaları dahil olmak üzere tam 100 farklı noktaya eş zamanlı saldırı düzenlendi. Patlama seslerinin yankılandığı Beyrut’ta, özellikle nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgeler hedef alındı. Saldırı öncesi herhangi bir uyarı yapılmaması, sivil kaybının artmasına neden oldu.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: YÜZLERCE ÖLÜ VE YARALI VAR

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan ilk açıklamalarda tablonun vehameti gözler önüne serildi. Yoğun bombardıman sonucu ilk belirlemelere göre yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise yaralandı. Enkaz altında hala çok sayıda insanın olduğu belirtilirken, kurtarma ekipleri zamanla yarışıyor. Yetkililer, hastanelerin dolup taştığını ifade ederek vatandaşlara yolları açık tutma ve acil durum ekiplerine öncelik verme çağrısında bulundu.

2 MART’TAN BU YANA DÜZENLENEN EN BÜYÜK OPERASYON

İsrail ordusu, gerçekleştirilen bu geniş çaplı saldırının Hizbullah’ın "komuta merkezleri ve askeri tesislerini" hedef aldığını öne sürdü. Yapılan resmi açıklamada, Beyrut’un yanı sıra ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi ve güney bölgelerinin de hedef alındığı, bu operasyonun çatışmaların başlangıcından beri düzenlenen en büyük hava saldırısı olduğu kaydedildi.

ATEŞKES ÇIKMAZI: LÜBNAN KAPSAM DIŞI MI?

Uluslararası arenada ateşkes belirsizliği krize dönüşmüş durumda. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İran arasında sağlanan geçici ateşkesin Lübnan ve Hizbullah’ı kapsamadığını savunurken; arabulucu ülke Pakistan, Lübnan’ın da anlaşmaya dahil olduğunu iddia ediyor. ABD cephesinden ise henüz net bir doğrulama gelmedi. Bu belirsizliğin ortasında İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, "Hizbullah'a sürekli saldırmaya devam edeceğiz" diyerek operasyonların süreceği mesajını verdi.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME NOKTASINDA: ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Saldırıların ardından Lübnan’da insani kriz derinleşiyor. Sağlık Bakanlığı, önceliğin enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması olduğunu vurgularken, uluslararası topluma tıbbi destek çağrısında bulundu. Beyrut’un Dahiye bölgesinden yükselen dumanlar şehrin her yerinden görülürken, bölge halkı saldırıların devam edeceği endişesiyle sığınaklara ve güvenli bölgelere akın ediyor.