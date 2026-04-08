Lübnan Müslüman mı, Lübnan dini ne?

Akdeniz’in kıyısında yer alan ve tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Lübnan, dini çeşitliliğiyle dünyada eşine az rastlanır bir model sunuyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen "Lübnan'ın resmi dini ne?" ve "Lübnan nüfusunun yüzde kaçı Müslüman?" başlıkları, ülkenin yönetim biçimi ve toplumsal huzuru açısından büyük önem taşıyor. On sekiz farklı dini grubun anayasal olarak tanındığı Lübnan’ın inanç dünyasına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

LÜBNAN MÜSLÜMAN MI? İŞTE NÜFUS YAPISI VE İNANÇLAR

Lübnan, tek bir resmi dinin domine ettiği bir ülke olmaktan ziyade, çok dinli ve çok mezhepli bir yapıya sahiptir. Ülke nüfusunun yaklaşık %60 ile %65'ini Müslümanlar oluşturmaktadır. Ancak bu oran homojen bir yapıda değildir; Müslüman nüfus kendi içinde Sünni ve Şii olarak iki ana gruba ayrılırken, küçük bir kısmını da Dürziler oluşturur. Geri kalan yaklaşık %35'lik kesim ise Hristiyan inancına mensuptur. Bu yapısıyla Lübnan, Orta Doğu'da Hristiyan nüfus oranının en yüksek olduğu ülkelerin başında gelir.

LÜBNAN'DA HANGİ DİNLER VE MEZHEPLER VAR?

Lübnan anayasası, ülkede tam 18 farklı dini cemaati resmi olarak tanımaktadır. Bu grupların başlıcaları şunlardır:

• Müslüman Gruplar: Sünni, Şii, Dürzi, Alevi ve İsmaili.

• Hristiyan Gruplar: Maroni Katolik (en büyük Hristiyan grubu), Rum Ortodoks, Melkit Katolik, Ermeni Ortodoks, Protestan ve diğer azınlık kiliseleri.

• Yahudi Topluluğu: Sayıları çok azalmış olsa da resmen tanınan bir inanç grubudur.

SİYASİ YÖNETİMDE DİNİ DENGELER: MEZHEPSEL SİSTEM

Lübnan’ın en dikkat çekici özelliği, yönetim biçiminin doğrudan dini gruplara göre paylaştırılmış olmasıdır. "Ulusal Pakt" adı verilen yazısız kural gereği, ülkede iç barışı korumak adına makamlar şu şekilde dağıtılır:

1. Cumhurbaşkanı: Her zaman bir Maroni Hristiyan olmak zorundadır.

2. Başbakan: Her zaman bir Sünni Müslüman olmalıdır.

3. Meclis Başkanı: Her zaman bir Şii Müslüman olmaktadır.

Bu sistem, dünyada "mezhepsel demokrasi" olarak bilinen ve dinin siyasette doğrudan belirleyici olduğu nadir örneklerden biridir.

LÜBNAN'IN DİNİ TARİHİ VE KÜLTÜREL ÖNEMİ

Lübnan, hem İslam hem de Hristiyanlık tarihi açısından kutsal kabul edilen pek çok noktaya ev sahipliği yapar. Ülke, tarihin her döneminde baskıdan kaçan dini azınlıklar için bir sığınak olmuştur. Dağlık bölgeler Maroni Hristiyanların ve Dürzilerin kalesi haline gelirken, kıyı şehirleri Sünni nüfusun, güney bölgeleri ise ağırlıklı olarak Şii nüfusun merkezi olmuştur. Günümüzde Lübnan, bu farklı inançların yan yana yaşadığı, kilise çanları ile ezan seslerinin birbirine karıştığı özgün bir kültürel dokuya sahiptir.