LÜBNAN'DA SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'a mı saldırdı, kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Lübnan'da neler oluyor?
Güncelleme:
Son günlerde Lübnan'da gerilim tırmanıyor. İsrail'in Beyrut ve güney bölgelere yönelik saldırıları, sivillerin tahliyesini ve sosyal medyada endişeli paylaşımları beraberinde getirdi. Patlamaların boyutu ve can kayıpları hakkında ayrıntılar merak konusu olurken, bölgede yaşananlar savaşın etkilerinin sadece İran ile sınırlı kalmadığını gözler önüne seriyor. Peki, İsrail, Lübnan'a mı saldırdı, kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Lübnan'da neler oluyor?

Lübnan'da son saatlerde ciddi hareketlilik yaşanıyor. İsrail'in hava saldırıları ve patlamalar, bölgedeki siviller arasında paniğe yol açarken, ölü ve yaralı sayısı merak konusu oldu. Bölgeden gelen haberler, savaşın sadece sınırları aşan etkilerini gözler önüne seriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

LÜBNAN'DA NELER OLUYOR?

Lübnan'da, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarıyla bağlantılı olarak gerilim tırmanıyor. Lübnan'daki Hizbullah grubu İsrail'e füze saldırıları düzenlerken, İsrail de misliyle karşılık verdi. Saldırılar özellikle Beyrut'un güney banliyölerinde ve Güney Lübnan'da ciddi hasara yol açtı. Bölgede panik ve tahliyeler yaşanıyor.

İSRAİL LÜBNAN'A MI SALDIRDI?

Evet, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyi ve Beyrut'un güney mahallelerindeki Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenledi. Saldırılar sabaha karşı yoğun şekilde gerçekleştirildi.

LÜBNAN'DA KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Resmi verilere göre saldırılarda en az 31 KİŞİ hayatını kaybetti. Ölenler arasında siviller ve savaşçılar bulunuyor.

KAÇ YARALI VAR?

Saldırılarda yaklaşık 149 KİŞİ yaralandı. Yaralananlar arasında sivillerin de olduğu aktarılıyor.

