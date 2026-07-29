LoL dereceli sezon ne zaman bitiyor?

League of Legends dereceli sezonunun ne zaman biteceği, yeni sezonun başlamasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı. 2026 yılının son dereceli dönemi olan 3. Sezon devam ederken, oyuncular sezonun sona ereceği tarihi merak ediyor. Riot Games henüz kesin bitiş tarihini açıklamazken, sezonun Aralık 2026 sonu veya Ocak 2027 başında tamamlanması bekleniyor.

LEAGUE OF LEGENDS 3. SEZON NE ZAMAN BİTECEK?

League of Legends (LoL) oyuncularının merakla beklediği 2026 Sezonu 3. Sezon (Split 3) resmen başladı. Riot Games'in sezon takvimine göre 2. Sezon 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59 itibarıyla sona ererken, 3. Sezon ise 29 Temmuz 2026 günü saat 12.00'de oyuncularla buluştu. Dereceli mücadelelerde yeni hedefler belirleyen oyuncular, şimdi ise "LoL 3. Sezon ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

LOL 2026 3. SEZON RESMEN BAŞLADI

2026 sezonunun son rekabet dönemi olan 3. Sezon, dereceli sıralamaların sıfırlanmasının ardından yeni ödüller, görevler ve rekabet ortamıyla başladı. Oyuncular, sezon boyunca liglerini yükseltmek ve sezon sonu ödüllerini kazanabilmek için mücadele edecek. Riot Games, sezon geçişiyle birlikte oyun dengesine yönelik çeşitli değişiklikleri de oyuncuların kullanımına sundu.

LOL 3. SEZON NE ZAMAN BİTECEK?

Riot Games, 2026 Sezonu 3. Sezon'un kesin bitiş tarihini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak geliştirici ekibin yıllık güncelleme takvimi dikkate alındığında, sezonun Aralık 2026'nın son günlerinde veya Ocak 2027'nin ilk günlerinde sona ermesi bekleniyor. Kesin tarih ise Riot Games tarafından yapılacak resmi duyuruyla netlik kazanacak.

2026 SEZONUNUN SON REKABET DÖNEMİ

3. Sezon, 2026 yılının son dereceli rekabet süreci olma özelliğini taşıyor. Bu süreçte oyuncular yalnızca liglerini yükseltmek için değil, sezon sonu dereceli ödüllerini kazanabilmek adına da yoğun mücadele verecek. Sezonun tamamlanmasının ardından yeni yıl güncellemeleriyle birlikte 2027 sezonuna geçiş yapılması bekleniyor.

RİOT GAMES'TEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şu an için Riot Games tarafından 3. Sezonun bitiş tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Oyuncuların sezon sonuna ilişkin kesin takvimi öğrenebilmesi için Riot Games'in ilerleyen aylarda paylaşacağı resmi duyuruların takip edilmesi gerekiyor. Açıklamanın ardından sezon bitiş tarihi ve yeni sezon başlangıç planı da netleşecek.