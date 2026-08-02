Liverpool Leeds United maçı hangi kanalda, Liverpool - Leeds United nereden CANLI izlenir?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kozlarını paylaşacak olan Liverpool ile Leeds United, ABD'de futbolseverlere heyecan dolu bir mücadele yaşatacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, Liverpool - Leeds United maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi ve nereden canlı izlenir? sorularının yanıtını merak ediyor. İşte Premier Lig Yaz Serisi karşılaşmasının yayın detayları ve maça ilişkin tüm bilgiler.

LIVERPOOL - LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere futbolunun köklü kulüpleri Liverpool ile Leeds United, Premier Lig Yaz Serisi kapsamında karşı karşıya geliyor. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren iki ekip, ABD'de oynanacak mücadelede son durumlarını test edecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise "Liverpool - Leeds United maçı hangi kanalda?", "Liverpool - Leeds United maçı saat kaçta?", "Liverpool - Leeds United maçı şifresiz mi?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Liverpool'un yeni transferleri ve teknik ekibin planladığı oyun anlayışı kadar Leeds United'ın yeni sezon öncesindeki performansı da büyük merak konusu. İşte Liverpool - Leeds United maçının yayın bilgileri, başlama saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…

LIVERPOOL - LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig Yaz Serisi kapsamında oynanacak Liverpool - Leeds United mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de takip edilebilecek.

LIVERPOOL - LEEDS UNITED MAÇI TRT SPOR CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Liverpool ile Leeds United arasındaki hazırlık karşılaşmasını TRT Spor üzerinden izlemek isteyen futbolseverler için platform bilgileri şöyle:

• Digiturk: 86. Kanal

• D-Smart: 86. Kanal

• Kablo TV: 133. Kanal

• Tivibu: 85. Kanal

• Turkcell TV+: 70. Kanal

TRT Spor, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak yayın yapmaktadır.

LIVERPOOL - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool ile Leeds United arasındaki Premier Lig Yaz Serisi karşılaşması 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.

LIVERPOOL - LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede ilk düdük 23.00'te çalacak.

LIVERPOOL - LEEDS UNITED MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Premier Lig Yaz Serisi'nde Liverpool ile Leeds United, ABD'nin Chicago kentinde bulunan Soldier Field Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Tarihi atmosferiyle dikkat çeken stat, hazırlık turnuvasının önemli maçlarından birine ev sahipliği yapacak.

LIVERPOOL YENİ SEZON ÖNCESİ FORM TUTUYOR

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Liverpool, Premier Lig başlamadan önce oynadığı hazırlık maçlarında hem yeni transferlerini hem de genç oyuncularını değerlendirme fırsatı buluyor. Teknik heyetin farklı oyun planlarını deneyeceği Leeds United karşılaşması, takımın son durumunu görmek açısından büyük önem taşıyor.

LEEDS UNITED GÜÇLÜ RAKİBİNE KARŞI SINAV VERECEK

Leeds United ise Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Liverpool karşısında yeni sezon öncesindeki eksiklerini görmeyi hedefliyor. Teknik ekip, hazırlık maçında oyuncuların fiziksel durumunu ve taktiksel uyumunu değerlendirme şansı yakalayacak.

FUTBOLSEVERLERİN GÖZÜ BU KARŞILAŞMADA

Premier Lig Yaz Serisi kapsamında oynanacak Liverpool - Leeds United mücadelesi, yeni sezon öncesinde iki takımın son durumunu görmek isteyen futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak karşılaşmanın yüksek tempoya sahne olması beklenirken, iki takımın da farklı oyuncu rotasyonlarıyla sahaya çıkması öngörülüyor.