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Kastamonu’da tarlada insansız hava aracı bulundu

Kastamonu’da tarlada insansız hava aracı bulundu
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde tarlada vatandaşlar tarafından insansız hava aracı bulundu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarlada vatandaşlar tarafından insansız hava aracı bulundu. Yapılan incelemelerin ardından insansız hava aracı ekipler tarafından incelenmek üzere bulunduğu yerden alındı.

Olay, Taşköprü ilçesi Örhenli köyü Çanşa Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tarlaya insansız hava aracı (İHA) düştü. İHA'yı bulan tarla sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler incelemelerde bulundu. Daha sonra İHA incelenmek üzere bulunduğu yerden alındı.

İnsansız hava aracının iletişimin kopması neticesinde düştüğü değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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