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Erakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı’na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını bildirdi.

İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre, Erakçi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Erakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını söyleyerek, "İran ile Umman arasındaki müzakereler sonuçlandırılma aşamasında olup, son safhasına geçmektedir. İran ile Umman arasındaki görüşmeler iki taraflıdır ve diğer tarafı ilgilendirmiyor." ifadesini kullandı.

Bekayi, ülkesinin, ABD'nin tehditleri karşısında pozisyon değiştirmeyeceğine atıf yaparak, "ABD'liler eğer maceracılık peşinde koşarsa kesin bir cevap alırlar." dedi.

Kaynak: AA
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