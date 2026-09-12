Liverpool Fulham maçı hangi kanalda, Liverpool Fulham maçı nereden CANLI izlenir?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Liverpool Fulham maçı için geri sayım başladı. Liverpool Fulham maçı hangi kanalda yayınlanacak, Liverpool Fulham maçı nereden CANLI izlenir soruları gündemdeki yerini korurken, karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati merak ediliyor.

LIVERPOOL-FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği Liverpool-Fulham karşılaşması için geri sayım başladı. Liverpool Fulham maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? soruları maç öncesinde araştırılırken, mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler yayın bilgilerini sorguluyor.

Liverpool ile Fulham, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL-FULHAM MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool-Fulham maçı, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. İngiltere Premier Lig kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 17.00 olarak açıklandı.

Futbolseverler, mücadele öncesinde Liverpool Fulham maçı saat kaçta? sorusuna yanıt ararken, karşılaşmanın yayın kanalını da araştırıyor.

LIVERPOOL-FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Fulham arasındaki Premier Lig karşılaşması beIN Sports 5 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadeleyi televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, Digiturk platformu üzerinden yayına ulaşabilecek.

BEIN SPORTS 5 HANGİ KANALDA?

Liverpool-Fulham maçının yayınlanacağı beIN Sports 5, Digiturk platformunda 81. kanalda yer alıyor. Kanal numaralarında değişiklik yaşanabilmesi ihtimaline karşı izleyicilerin yayın öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

LIVERPOOL-FULHAM MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Liverpool-Fulham karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi beIN Sports 5 üzerinden takip edebilecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve kanal detayları maç saatine yaklaştıkça izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor.

LIVERPOOL-FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'deki Liverpool-Fulham karşılaşması, Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverlerin yayın saatinden önce ekran başında olması bekleniyor.

LIVERPOOL-FULHAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool ile Fulham arasındaki mücadele, verilen maç programına göre Chicago'da bulunan Soldier Field stadyumunda oynanacak. Karşılaşmanın tarihi 12 Eylül 2026 Cumartesi, başlama saati ise Türkiye saatiyle 17.00 olarak belirtiliyor.

LIVERPOOL-FULHAM MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Liverpool-Fulham maçına ilişkin yayın bilgileri şöyle:

Maç: Liverpool-Fulham

Tarih: 12 Eylül 2026 Cumartesi

Saat: 17.00

Organizasyon: İngiltere Premier Lig

Stadyum: Soldier Field, Chicago

Yayın Kanalı: beIN Sports 5

Digiturk: 81. kanal