Liverpool Barnsley maçı hangi kanalda? Liverpool Barnsley nereden CANLI izlenir?

LIVERPOOL – BARNSLEY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TABİİ SPOR CANLI MAÇ İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Liverpool – Barnsley mücadelesini izlemek isteyen izleyiciler, tabii Spor kanalına Turkcell TV+ platformunda 75. kanal üzerinden ulaşabilir. Ayrıca karşılaşma, Türksat uydu yayını ve tabii'nin internet platformu aracılığıyla şifreli olarak da izlenebilecek.

LIVERPOOL – BARNSLEY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

FA Cup kapsamında oynanacak Liverpool – Barnsley karşılaşması, 12 Ocak Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

LIVERPOOL – BARNSLEY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadelenin başlama saati 22.45 olarak açıklandı.

LIVERPOOL – BARNSLEY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool ile Barnsley arasındaki İngiltere FA Cup karşılaşması, Liverpool'un efsanevi sahası Anfield Stadyumu'nda oynanacak.