Liverpool Barnsley maçı hangi kanalda? Liverpool Barnsley nereden CANLI izlenir?

Güncelleme:
İngiltere FA Cup heyecanında Liverpool ile Barnsley karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve yayının şifreli olup olmadığı gibi detayları araştırıyor. Peki, Liverpool – Barnsley mücadelesi hangi kanalda ekranlara gelecek ve canlı yayın nereden izlenebilecek?

İngiltere FA Cup kapsamında oynanacak Liverpool ile Barnsley arasındaki karşılaşma, Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Mücadeleyi izlemek isteyenler, tabii Spor'a Turkcell TV+ 75. kanal üzerinden, ayrıca Türksat uydu yayını ve internet platformu aracılığıyla (şifreli yayın) erişim sağlayabilecek.

LIVERPOOL – BARNSLEY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İngiltere FA Cup'ta heyecan Liverpool ile Barnsley arasında yaşanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşma, Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı yayın ile takip edilebilecek.

TABİİ SPOR CANLI MAÇ İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Liverpool – Barnsley mücadelesini izlemek isteyen izleyiciler, tabii Spor kanalına Turkcell TV+ platformunda 75. kanal üzerinden ulaşabilir. Ayrıca karşılaşma, Türksat uydu yayını ve tabii'nin internet platformu aracılığıyla şifreli olarak da izlenebilecek.

LIVERPOOL – BARNSLEY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

FA Cup kapsamında oynanacak Liverpool – Barnsley karşılaşması, 12 Ocak Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

LIVERPOOL – BARNSLEY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadelenin başlama saati 22.45 olarak açıklandı.

LIVERPOOL – BARNSLEY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool ile Barnsley arasındaki İngiltere FA Cup karşılaşması, Liverpool'un efsanevi sahası Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
500

