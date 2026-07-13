2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında lise tercih süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tercih ve yerleştirme takvimine göre öğrenciler, belirlenen tarihler arasında tercih işlemlerini tamamlayacak. Yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri belirlenen kurallar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki, Lise tercihleri nasıl yapılır? LGS tercihleri hangi siteden yapılacak? LGS okul tercihleri nasıl yapılır? Detaylar...

LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2026 LGS tercih sürecinde öğrencilerin öncelikle yerel yerleştirme ekranı üzerinden tercih yapmaları gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, sınava giren veya girmeyen tüm öğrenciler için yerel yerleştirme tercihi zorunlu tutuluyor.

Yerel yerleştirme tercihlerini yapmayan öğrencilerin, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okulların tercih ekranlarına erişimi açılmayacak.

Yerel yerleştirme kapsamında öğrenciler;

İlk olarak yerel yerleştirme ekranından tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

İlk 3 okulu kendi Kayıt Alanı içerisinden seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edebilecek.

Aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Merkezi sınav puanına sahip öğrenciler ise yerel yerleştirme tercihlerini tamamladıktan sonra istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar arasından en fazla 10 okul tercih edebilecek.

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirmeler, merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

LGS TERCİHLERİ HANGİ SİTEDEN YAPILACAK?

2026 LGS tercih işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığının resmi tercih sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Öğrenciler tercihlerini elektronik ortamda tamamlayarak okul müdürlüklerine onaylatabilecek. Tercih işlemleri ve yerleştirme sürecine ilişkin resmi duyurular Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor.

Tercih ekranında öğrenciler, öncelikle yerel yerleştirme tercihlerini tamamlayacak. Yerel yerleştirme işleminin ardından şartları sağlayan öğrenciler merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okul tercih ekranlarına erişebilecek.

LGS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026 tercih takvimine göre LGS tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başladı ve 27 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

Tercih sürecinin ardından yerleştirme işlemleri ve nakil başvuruları aşağıdaki takvime göre yürütülecek:

5 Ağustos 2026: Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilanı

5 - 7 Ağustos 2026: Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları

10 Ağustos 2026: 1. nakil sonuçlarının açıklanması

10 - 12 Ağustos 2026: Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları

14 Ağustos 2026: 2. nakil sonuçlarının açıklanması

17 - 26 Ağustos 2026: Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe nakil komisyonu başvuruları

28 Ağustos 2026: Komisyon yerleştirmelerinin tamamlanması

31 Ağustos - 3 Eylül 2026: Yatılılık (pansiyon) başvurularının alınması

4 Eylül 2026: Yatılılık yerleştirme sonuçlarının ilanı ve e-Pansiyon kayıtları

2026 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı resmi takvime göre 2026 LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, tercih ettikleri okullara yerleşme durumlarını öğrenebilecek. Aynı tarihte boş kontenjanlar da yayımlanacak.

Yerleştirme sonuçlarının ardından nakil süreci başlayacak. Buna göre;

Birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında İl/İlçe Nakil Komisyonu başvuruları alınacak ve komisyon yerleştirmeleri 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

Pansiyon başvuruları 31 Ağustos - 3 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak, yatılılık yerleştirme sonuçları ile e-Pansiyon kayıtları ise 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek.

2026 LGS tercih, yerleştirme ve nakil sürecine ilişkin resmi takvim ve uygulama esasları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda uygulanacak.