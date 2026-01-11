Haberler

Lille Lyon maçı hangi kanalda? Lille Lyonnereden CANLI izlenir?

Lille Lyon maçı hangi kanalda? Lille Lyonnereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Fransa Kupası'nda heyecan Lille ile Lyon arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Bu önemli mücadeleyi anbean takip etmek isteyen futbolseverler, maçın saat kaçta başlayacağını, hangi yayıncı kuruluş tarafından ekranlara getirileceğini ve karşılaşmanın şifresiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki Lille – Lyon maçı hangi kanalda yayınlanacak, mücadele canlı olarak nereden izlenebilecek?

Lille ve Lyon, Fransa Kupası kapsamında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler için yayın bilgileri büyük önem taşıyor. Maçın başlama saati, yayınlanacağı kanal ve ücretsiz izlenip izlenemeyeceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Lille – Lyon maçını canlı izlemek için hangi platformlar tercih edilebilir?

LILLE – LYON MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Fransa Kupası'nda Lille ile Lyon'u karşı karşıya getirecek mücadele futbolseverlerin yakın takibinde olacak. Heyecan dolu karşılaşma, Bein Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LILLE – LYON MAÇI BEIN SPORTS 4 CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Lille – Lyon mücadelesini Bein Sports 4 üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, yayına Digiturk 80. kanal ve Kablo TV 235. kanal aracılığıyla ulaşabiliyor. Karşılaşma ayrıca Türksat uydusu ve Bein Sports'un dijital platformları üzerinden şifreli yayın ile izlenebilecek.

LILLE – LYON MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fransa Kupası kapsamında oynanacak Lille – Lyon karşılaşması, 11 Ocak Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

LILLE – LYON MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Büyük mücadelede ilk düdük, 23.00'te çalacak. Karşılaşma geç saatlere kadar sürecek heyecanlı bir gece vaat ediyor.

LILLE – LYON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lille ile Lyon arasındaki Fransa Kupası mücadelesi, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq kentinde bulunan Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
