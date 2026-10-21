Lille Galatasaray maçı hangi kanalda, Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, Lille Galatasaray maçı şifresiz mi?

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Sarı-kırmızılı taraftarlar için yanıt net: Lille – Galatasaray maçı TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak. Herhangi bir ücretli abonelik gerektirmeden izlenebilecek karşılaşmanın yayın bilgilerini sizin için derledik.

LİLLE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Azerbaycan’da ise maç CBC Sport kanalından izleyicilere ulaştırılacak.