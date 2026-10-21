Lille Galatasaray maçı hangi kanalda, Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, Lille Galatasaray maçı şifresiz mi?

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Fransa’da Lille ile kozlarını paylaşacak. Kritik deplasman öncesinde maçı ekran başından izlemek isteyen taraftarlar, “Lille Galatasaray maçı hangi kanalda?” ve “maç şifresiz mi yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor.
Sarı-kırmızılı taraftarlar için yanıt net: Lille – Galatasaray maçı TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak. Herhangi bir ücretli abonelik gerektirmeden izlenebilecek karşılaşmanın yayın bilgilerini sizin için derledik.
LİLLE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Azerbaycan’da ise maç CBC Sport kanalından izleyicilere ulaştırılacak.
LİLLE GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Evet, maç şifresiz. TRT 1 ücretsiz yayın yapan ulusal bir kanal olduğu için karşılaşmayı izlemek için ücretli bir üyelik gerekmiyor. Ev anteni, uydu alıcısı veya kablo yayını olan herkes mücadeleyi rahatlıkla takip edebilecek.
LİLLE GALATASARAY MAÇI İNTERNETTEN İZLENİR Mİ?
Televizyondan izleyemeyecek olanlar, TRT 1 canlı yayınını TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden internetten izleyebilecek. TRT 1 yayını tabii’nin ücretsiz üyeliği kapsamında yer alıyor. Yoğunluk nedeniyle dijital yayında zaman zaman kesinti yaşanabileceğini de hatırlatalım.
TRT 1 KAÇINCI KANALDA?
TRT 1’e dijital platformlarda şu kanal numaralarından ulaşabilirsiniz: Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21 ve Fil Box 20. Kanal sıralamalarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel listesini kontrol etmenizi öneririz.
LİLLE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?
Mücadele 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45’te, Fransa’nın Villeneuve d’Ascq kentindeki Stade Pierre-Mauroy’da başlayacak.
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