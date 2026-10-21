Lille Galatasaray maç kaç kaç, maç bitti mi? Lille Galatasaray maçı CANLI SKOR takibi!

Lille – Galatasaray maçı henüz başlamadı. Fransa’da oynanacak karşılaşmada ilk düdük 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45’te çalacak. Maç başladığında skor ve önemli gelişmeler haberimizde güncellenecek. İşte Lille – Galatasaray maçına dair son durum.

Karşılaşma henüz başlamadı. Mücadele 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak.

LİLLE GALATASARAY MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır, maç henüz başlamadı. Normal süresi 90 dakika olan karşılaşmanın, devre arası ve uzatma dakikalarıyla birlikte yaklaşık 21.35 sularında sona ermesi bekleniyor.

GALATASARAY PUAN ARIYOR

Şampiyonlar Ligi lig aşamasına Sporting Lizbon deplasmanında mağlubiyetle başlayan Galatasaray, ikinci haftada sahasında Barcelona’ya yenildi. Sarı-kırmızılılar, Lille karşısında turnuvadaki ilk puanlarını almayı hedefliyor.

LİLLE GALATASARAY CANLI SKOR NASIL TAKİP EDİLİR?

Maçın skorunu ve dakika dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler ise mücadeleyi TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek. İnternetten izlemek isteyenler için TRT 1 canlı yayını tabii platformunda yer alacak. Azerbaycan’da maç CBC Sport kanalından yayınlanacak.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1; Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Kablo TV ve Tivibu’da 22, Turkcell TV+’ta 21, Fil Box’ta ise 20 numaralı kanalda yer alıyor.

LİLLE GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşma, Fransa’nın Villeneuve d’Ascq kentindeki Stade Pierre-Mauroy’da oynanacak.