Televizyon dünyası, her sezon yeni projelerle izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri de Yabancı Gelin Liliyar dizisi. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, yayın tarihi ve detaylarıyla izleyicilerin merak konusu haline geldi. Peki, Liliyar dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Liliyar dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Liliyar dizisi hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.

LİLİYAR DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yabancı Gelin Liliyar dizisinin yayın tarihi, televizyon izleyicileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin yapımcısı Baba Yapım, projenin hazırlık aşamasını titizlikle yürütüyor ve yayın tarihi için resmi açıklama çok yakında yapılacak.

Şu an bilinenler ışığında, dizinin 2026 yılının ilk aylarında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Bu süreçte dizinin tanıtım fragmanları ve görselleri sosyal medya platformlarında paylaşılacak, izleyiciler karakterler ve hikaye hakkında ön bilgiler edinebilecek.

Yayın günü ve saatine dair detaylar netleştiğinde, ATV'nin resmi duyuruları ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilir.

LİLİYAR DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yabancı Gelin Liliyar, ATV ekranlarında yayınlanacak. Türkiye'nin önde gelen kanallarından biri olan ATV, son yıllarda hem yerli diziler hem de iddialı projelerle izleyici kitlesini artırmayı başardı.

Dizinin yönetmen koltuğunda Ali Balcı oturuyor ve proje tasarımını Hasan Burak Kayacı üstleniyor. Yapımcılığını ise Baba Yapım'ın üstlendiği dizi, hem güçlü bir senaryoya hem de yüksek prodüksiyon kalitesine sahip.

Yabancı Gelin Liliyar, Londra'dan Türkiye'ye uzanan bir hikaye ile ekranlara taşınacak. İnsan hakları aktivisti İspanyol Lilly ile iş insanı Ali'nin aşk hikayesi, diziyi sadece romantik bir yapım olmaktan çıkarıp kültürel ve aile bağlarını ele alan güçlü bir drama haline getiriyor.

LİLİYAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yabancı Gelin Liliyar dizisi, izleyicileri Londra'dan Türkiye'ye uzanan etkileyici bir hikayeye götürüyor. Hikayenin merkezinde, insan hakları aktivisti İspanyol Lilly ve güçlü iş insanı Ali'nin aşkı bulunuyor.

Dizi, yalnızca bir aşk hikayesi anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda aile bağları, kültürel çatışmalar ve farklı yaşam tarzları üzerinden izleyicilere derin bir drama sunuyor. Özellikle güçlü bir aile yapısı ve karakterler arasındaki çatışmalar, diziyi farklı kılan unsurlar arasında yer alıyor.

Başrol karakterlerin hayat mücadelesi, aşkları ve aile ilişkileri dizinin en dikkat çeken yanlarını oluşturuyor. Londra'dan Türkiye'ye uzanan bu macera, izleyicilere hem duygusal hem de düşündürücü bir deneyim yaşatacak.

LİLİYAR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yabancı Gelin Liliyar dizisinin oyuncu kadrosu, şimdiden büyük bir ilgi odağı oldu. Başrolleri henüz netleşmemiş olsa da güçlü isimler dizide yer alacak. İşte detaylar:

Fikret Kuşkan: Umur Karanoğlu (Güçlü bir iş insanı)

Mine Çayıroğlu: Tülin (Umur Karanoğlu'nun eşi)

Levent Ülgen: Faik

Erkan Can: Mürsel Baba (Başrol erkek karakterin akıl hocası)

Sarp Bozkurt: Bülent (Başrol erkek karakterin dayısı)

Taha Baran Özbek: Yiğit (Kötü alışkanlıkları olan üniversiteli bir genç)

Lara Aslan: İlyun (Umur Karanoğlu'nun küçük kızı)

Hülya Avşar

Nilsu Berfin Aktaş

Taro Emir Tekin

Başroller için Hülya Avşar ile görüşmelerin devam ettiği biliniyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, Avşar Ali'nin halası karakterini canlandıracak ve dizinin dramatik yapısına önemli bir katkı sağlayacak.