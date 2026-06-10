LGS’de kalem ve silgi veriliyor mu? LGS sınavına kalem getirilecek mi, uçlu kalem, silgi, kalemtraş getirmek yasak mı?

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavlarda öğrencilerin sınava gelirken yanlarında bulundurması gereken kırtasiye malzemeleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda açık şekilde belirtilmektedir.

LGS’DE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

MEB tarafından yapılan bilgilendirmede, öğrencilerin sınava gelirken “en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi” bulundurması gerektiği ifade edilmiştir. Bu doğrultuda LGS’de kalem ve silgi temin edilmesi öğrencinin sorumluluğundadır ve sınav girişinde bu malzemeler öğrencinin yanında bulunmalıdır.

LGS SINAVINA KALEM GETİRİLECEK Mİ

Lgs sınavına katılacak öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de kalem getirilip getirilmeyeceğidir. MEB’in yayımladığı resmi açıklamalara göre öğrencilerin sınava gelirken yanlarında mutlaka yazım için kullanılacak araçları bulundurması gerekmektedir.

Resmi açıklamada yer alan ifadeye göre öğrenciler, sınava gelirken “en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem” bulundurmak zorundadır. Buna ek olarak kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi de sınavda gerekli olan araçlar arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda LGS sınavında kalem temin edilmesi kurum tarafından sağlanmamakta, öğrencilerin kendi kalemlerini sınava getirmesi zorunlu tutulmaktadır. Özellikle optik form işaretlemeleri için uygun nitelikte kurşun kalem kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır.

LGS UÇLU KALEM, SİLGİ, KALEMTRAŞ GETİRMEK YASAK MI?

LGS sınavında sınav güvenliğini ve eşitliği sağlamak amacıyla sınava getirilebilecek ve getirilemeyecek eşyalar MEB tarafından net bir şekilde sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin sınava yalnızca izin verilen kırtasiye malzemeleri ile girmesi gerekmektedir.

MEB’in resmi açıklamasına göre öğrencilerin sınav salonuna çanta, cep telefonu, elektronik cihazlar, kayıt yapabilen araçlar ve benzeri birçok materyalle girmesi yasaktır. Bunun yanında sınavda kullanılmasına izin verilen araçlar arasında yalnızca standart kırtasiye malzemeleri yer almaktadır.

Açıklamada, öğrencilerin yanında “en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi” bulundurabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle uçlu kalem gibi standart dışı yazım araçları yerine, kılavuzda belirtilen kurşun kalemlerin tercih edilmesi gerekmektedir.