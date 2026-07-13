LGS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZU 2026: LGS tercih ekranı açıldı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında tercih sürecine ilişkin beklenen resmi takvimi ve tercih kılavuzunu yayımladı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler, tercih işlemlerinin başlayacağı tarihleri, e-Okul tercih ekranını, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı günü ve nakil takvimini yakından takip ediyor. Peki, LGS tercih ekranı açıldı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 LGS tercih sürecine ilişkin MEB tarafından duyurulan resmi bilgiler.

LGS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZU 2026

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 LGS tercih kılavuzuna göre ortaöğretim kurumları tercih süreci 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Adaylar tercih işlemlerini 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 17.00'ye kadar tamamlayabilecek. Tercih işlemleri, MEB'in belirlediği takvim doğrultusunda yürütülecek ve başvurular yalnızca belirtilen süre içerisinde alınacak.

LGS kapsamında yapılacak yerleştirme işlemlerinde öğrenciler; taban puanlar, kontenjanlar ve yüzdelik dilim bilgilerini inceleyerek tercih listelerini oluşturabilecek. Süreç boyunca tüm işlemler Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı resmi tercih kılavuzu esas alınarak gerçekleştirilecek.

LGS TERCİH EKRANI AÇILDI MI?

2026 LGS tercih dönemi kapsamında tercih ekranı, MEB takvimine uygun olarak 13 Temmuz 2026 tarihinde erişime açıldı.

Öğrenciler tercih işlemlerini e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih ekranında öğrencilerin yerel yerleştirme, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere farklı tercih alanlarına erişimi sağlanıyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı resmi takvime göre LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, yerleşememeleri veya tercih değişikliği yapmak istemeleri halinde nakil tercih sürecine katılabilecek.

Sonuçlar, MEB tarafından belirtilen tarihte meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

LGS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 MEB LGS TERCİH VE NAKİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvim şu şekilde duyuruldu:

Tercih Başvurularının Alınması

13 - 24 Temmuz 2026

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

5 Ağustos 2026

1. Nakil Tercih Başvuruları

Başvuru Tarihleri: 5 - 7 Ağustos 2026

Sonuçların Açıklanması: 10 Ağustos 2026

2. Nakil Tercih Başvuruları

Başvuru Tarihleri: 10 - 12 Ağustos 2026

Sonuçların Açıklanması: 14 Ağustos 2026

Takvim kapsamında tüm işlemler Milli Eğitim Bakanlığının ilan ettiği tarihler doğrultusunda yürütülecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2026 LGS tercih işlemleri, e-Okul sistemi üzerinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Elektronik ortamda tamamlanan tercihlerin geçerli sayılabilmesi için mutlaka resmi ortaokul müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor. Okul müdürlüğü tarafından onaylanmayan tercihler geçersiz kabul ediliyor.

Tercih süreci aşağıdaki aşamalardan oluşuyor:

1. Yerel Yerleştirme Tercihi

LGS'ye girmiş olsun ya da olmasın tüm öğrenciler için ilk aşama yerel yerleştirme tercihidir.

Bu bölümde:

En fazla 5 okul tercih edilebilir.

İlk 3 okulun kayıt alanından seçilmesi zorunludur.

Yerel yerleştirme tercihi tamamlanmadan diğer tercih ekranları açılmaz.

2. Merkezi Sınav Puanıyla Öğrenci Alan Okullar

Yerel yerleştirme işlemini tamamlayan ve LGS puanına sahip öğrenciler bu ekrandan tercih yapabilir.

Bu kapsamda;

Fen liseleri,

Sosyal bilimler liseleri,

Proje okulları,

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri

tercih edilebilir.

Bu alanda adaylar en fazla 10 okul seçebilmektedir.

3. Pansiyonlu Okullar Tercihi

İsteyen öğrenciler pansiyonlu okullar ekranından da tercih yapabilir.

Bu bölümde en fazla 5 okul tercih edilebilmektedir.

4. Okul Müdürlüğüne Onaylatma

Tercih sürecinin son ve zorunlu aşaması okul müdürlüğü onayıdır.

e-Okul sistemi üzerinden kaydedilen tercihlerin resmi olarak geçerli olabilmesi için herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğüne başvurularak tercihlerin onaylatılması ve imzalı tercih çıktısının alınması gerekmektedir. Onay işlemi tamamlanmayan tercihler değerlendirmeye alınmamaktadır.